مقتل 3 في بيلغورود الروسية بهجمات بطائرات مسيّرة من أوكرانيا

تتواصل الهجمات المتبادلة بالمسيّرات بين أوكرانيا وروسيا، إذ أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص في بيلغورود، واندلاع حريق في مصفاة توابسي للنفط على ساحل البحر الأسود، بينما قالت أوكرانيا إنّ عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، وصل إلى نحو مليون و327 ألفاً و640 فرداً، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إنّ هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية على سيارات مدنية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في عدة أنحاء بالمنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 186 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. وقال البيان "خلال الليلة الماضية (ليل الاثنين)، من الساعة 10:00 مساء يوم 27 إبريل/ نيسان، وحتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 186 طائرة مسيّرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت المسيرات الأوكرانية "فوق أراضي أستراخان، وفولغوغراد، وروستوف، وكورسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف"، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمّرت ما لا يقل عن 2745 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفق حسابات وكالة "سبوتنيك" أمس الاثنين، المستندة إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.

ميدانياً أيضاً، قالت السلطات الروسية إنّ طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت مصفاة توابسي الروسية للنفط على ساحل البحر الأسود، ما تسبب في اندلاع حريق. وتعرضت المصفاة المملوكة لشركة روسنفت وميناء توابسي لهجمات متكرّرة بطائرات مسيّرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر واندلاع حريق استغرق إخماده أياماً عدّة. وقالت مصادر في القطاع، وفق "رويترز"، إن المصفاة، التي تسلّم المنتجات النفطية للتصدير في الأساس، أوقفت عملياتها منذ 16 إبريل بعد هجوم بطائرة مسيّرة.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم جوي روسي ليل الاثنين، وأسقطت 95 مسيّرة أُطلقت على مناطق مختلفة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاط 95 من أصل 123 طائرة مسيّرة. ووفقاً للبيانات الأولية، جرى تأكيد إصابة 16 موقعاً مختلفاً، بالإضافة إلى سقوط حطام من طائرات مسيّرة محطمة فوق أربعة مواقع. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و327 ألفاً و640 فرداً، من بينهم 1180 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمّرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11892 دبابة، و24483 مركبة قتالية مدرعة، و40771 نظام مدفعية، و1755 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1354 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و260258 طائرة مسّيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتَين، و91986 من المركبات وخزانات الوقود، و4141 من وحدات المعدات الخاصة.

(رويترز، أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)