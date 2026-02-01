مقتل 3 عراقيين خلال قتالهم إلى جانب "قسد" في الحسكة والرقة

- شهدت محافظتا كركوك والسليمانية مقتل ثلاثة متطوعين أكراد في مواجهات بالحسكة السورية بين قوات الأمن السورية و"قسد"، حيث انضم المتطوعون تحت إدارة حزب العمال الكردستاني. - أكدت مصادر في إقليم كردستان عبور مئات المسلحين إلى سوريا لدعم "قسد"، بعضهم من وحدات "مكافحة الإرهاب" التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني. - أشار الباحث ميلان سعيد إلى تورط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بإرسال مقاتلين للحسكة، رغم انتقاده السابق لدعم "قسد"، مع التأكيد على محاسبة المحرضين وفق القوانين العراقية.

قالت مصادر أمنية عراقية في محافظتي كركوك والسليمانية، شمالي العراق، اليوم الأحد، إن ثلاثة عراقيين أكراد على الأقل لقوا حتفهم خلال المواجهات التي شهدتها أطراف مدينة الحسكة بين قوات الأمن السورية ومسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الأسبوع الماضي، بعد انتقالهم إلى هناك بصفة متطوعين مع اتساع رقعة المواجهات في شمال شرق سورية.

وذكرت مصادر أمنية في كركوك، وأخرى في جهاز "الآسايش" بمحافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق، أن أحمد هيمن كركوكلي، وآسو كامران، قُتلا في المواجهات التي خاضتها "قسد" مع القوات الحكومية السورية، بعد انتقالهما إلى الأراضي السورية للقتال بصفة متطوعين، إلى جانب مئات آخرين. فيما أُعلنَت وفاة الثالث، وهو من أهالي منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية، متأثراً بجراحه بعد نقله إلى العراق، من جراء إصابته البالغة في تفجير طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً لهم في محافظة الرقة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن جميع المقاتلين العراقيين الذين لقوا مصرعهم في الأراضي السورية كانوا ضمن تنظيمات ووحدات يديرها حزب العمال الكردستاني، الذي تولى فعلياً نقل مجندين من أكراد العراق إلى سورية للقتال إلى جانب قوات "قسد". ونقل ناشطون عراقيون أكراد مشاهد من تشييع القتيل أحمد هيمن كركوكلي في محافظة كركوك، على بعد 250 كيلومتراً شمالي العراق.

وسبق أن أكدت مصادر سياسية وأمنية في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، أن المئات من المسلحين، يرافقهم ناشطون سياسيون، تمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من العبور إلى داخل الأراضي السورية باتجاه محافظة الحسكة، قادمين من محافظة السليمانية بإقليم كردستان، عبر معبر سيمالكا ـ فيشخابور الحدودي الذي يربط سورية بكردستان العراق، مشيرة إلى أن بعضهم عناصر يتبعون وحدات "مكافحة الإرهاب" التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني.

وأضافت المصادر أن المسلحين، وجميعهم من العراقيين الأكراد، انتقلوا بصفة متطوعين لـ"الدفاع عن الحسكة"، لافتة إلى أن سيارات تحمل مساعدات عبرت أيضاً إلى الجانب السوري، بالتزامن مع عمليات عبور غير رسمية من العراق إلى سورية. وبينت أن جزءاً من هؤلاء العناصر المسلحين يرتبط بقوات "مكافحة الإرهاب" في السليمانية، وهي قوة يشرف عليها رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الذي يتبنى منذ أيام خطاباً تصعيدياً ضد دمشق، ووجه باعتماد مصطلح "غرب دولة كردستان" في الإشارة إلى المناطق الكردية شمال شرقي سورية.

وفي السياق، أفادت مصادر كردية عراقية، لـ"العربي الجديد"، بأن "مسلحين عراقيين أُصيبوا خلال الاشتباكات التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين تنظيم "قسد" وقوات الجيش السوري، إلا أن هناك تحفظاً على إعلان أعداد المصابين أو طبيعة إصاباتهم"، مبينة أن "نحو خمسة مصابين عادوا إلى مدينة السليمانية، التي انطلقوا منها سابقاً إلى الحسكة، لتلقي العلاج في مستشفى فاروق".

من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي الكردي، ميلان سعيد، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني ورّط نفسه بإرسال مقاتلين عراقيين إلى الحسكة، رغم أنه كان يلوم معارضيه بدعم تنظيم "قسد"، فيما يتضح اليوم أنه من أبرز الداعمين لحزب العمال الكردستاني والتنظيمات الكردية المعادية لتركيا". وأوضح أن "القوانين العراقية تُحاسب المحرضين على خوض حروب خارج الأراضي العراقية، وبما أن بافل طالباني يسمح بعبور المقاتلين العراقيين إلى سورية، فإنه يتاجر بهؤلاء الناس، ولا بد من محاسبته".

وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية"، أخيراً، التوصل إلى اتفاق هو الثالث منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد اتفاقي 10 مارس/ آذار 2025 و18 يناير/ كانون الثاني 2026، حيث اتفق الطرفان على دخول قوى الأمن الداخلي إلى أكبر مدينتين في محافظة الحسكة، وهما الحسكة والقامشلي، إلى جانب تشكيل فرقة عسكرية من "قسد" تضم ثلاثة ألوية، مع التشديد على وحدة أراضي سورية. ومن المفترض أن يُطبق الاتفاق على أربع مراحل تنفذ خلال شهر واحد.