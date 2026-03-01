مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 5 خلال الحرب على إيران

- أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مع استمرار العمليات القتالية الكبرى. - نفت "سنتكوم" إصابة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بصواريخ إيرانية، مؤكدة أن الصواريخ لم تقترب منها، ووصفت إعلان الحرس الثوري بالإصابة بأنه "كذب". - أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف 27 قاعدة أميركية وأهداف إسرائيلية، وبدء عملية هجومية رداً على اغتيال المرشد الإيراني، مع تحذير من تحول البحر والبر إلى مقبرة للمعتدين.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. كما أفاد البيان بتعرض عدد آخر لإصابات طفيفة جراء شظايا وارتجاجات دماغية، مضيفاً: "لا تزال العمليات القتالية الكبرى مستمرة، فيما يتواصل جهدنا في الرد".

كما أكدت "سنتكوم" أن الصواريخ التي أطلقتها إيران لاستهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لم تصبها، نافية بذلك ما أعلنه الحرس الثوري في وقت سابق. وقالت سنتكوم في بيان على منصة إكس: "الصواريخ التي أطلقت لم تتمكن حتى من الاقتراب" من حاملة الطائرات، واصفة إعلان الحرس إصابتها بأربعة صواريخ بأنه "كذب".

ومنذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أمس السبت، استهدف الحرس الثوري الإيراني، وفق بياناته، 27 قاعدة أميركية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى أهداف إسرائيلية، من بينها قاعدة "تل نوف" الجوية، ومقر أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومجمع صناعات دفاعية في تل أبيب.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني "بدء العملية الأكثر هجومية في تاريخ القوات المسلحة الإيرانية" صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواقع الأميركية في المنطقة، وذلك رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارة على مكتبه.

وإلى جانب القواعد العسكرية، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيانه رقم 7 لعملية "الوعد الصادق 4"، ما اعتبره "نجاح" قواته في استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية. وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة من "العمليات البطولية" التي قال إن القوات المسلحة الإيرانية نفذتها ضد أهداف أميركية وإسرائيلية. وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية على جسد الجيش المنهك للعدو قد دخلت مرحلة جديدة"، محذراً من أن "البحر والبر سيصبحان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، أمس السبت، في بيان يحمل رقم 4، أن الموجة الخامسة من عملياته استهدفت في المحيط الهندي سفينة "MSP" الأميركية التي تحمل ذخائر للسفن الحربية في مرفأ جبل علي، عبر أربع طائرات مسيرة، ما أدى إلى خروج السفينة عن الخدمة بالكامل، بحسب البيان. وأضاف: "استهدفنا سفينة الإسناد القتالية الأميركية MST التي تحمل الوقود للسفن الأميركية في المحيط الهندي بصواريخ "قدر" الإيرانية".