مقتل 27 مدنياً في هجوم لقوات الدعم السريع على قرى بولاية شمال كردفان

- أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 27 مدنياً، بينهم كبار في السن، في هجوم لقوات الدعم السريع على قرى غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، مؤكدة أن المنطقة المستهدفة تخلو من أي وجود عسكري. - وصفت الشبكة الهجوم بأنه "جريمة جديدة" ضد المدنيين العزل، مشددة على أن استهداف القرى يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. - حذرت الشبكة من تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة النازحين، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات وحماية المدنيين.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، مقتل 27 شخصاً، بينهم كبار في السن، بهجوم لقوات الدعم السريع" على قرى منطقة المرة، غربي مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وأضافت الشبكة، في بيان، أن "الدعم السريع" استهدفت عدداً من القرى في المنطقة، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلاً من المدنيين، مؤكدة أن المنطقة المستهدفة تخلو من أي وجود عسكري.

واعتبرت الشبكة أن الهجوم يمثل "جريمة جديدة تستهدف المدنيين العزل"، مشددة على أن استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر الاعتداء على المدنيين.

كما حذرت شبكة أطباء السودان من أن "استمرار الهجمات على القرى والمناطق السكنية الآمنة يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان، ويؤدي إلى زيادة أعداد النازحين واتساع دائرة المعاناة الإنسانية وفقدان سبل العيش"، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بـ"إدانة هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على المناطق السكنية من خلال الضغط على قيادات قوات الدعم السريع لوقف الانتهاكات بحق المدنيين".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي كانت جزءاً من قواته البرية، صراعاً مسلحاً منذ 15 إبريل/نيسان 2023، وقد تسببت الحرب في مقتل وإصابة وتشريد ملايين المدنيين، حسب بيانات الأمم المتحدة، فيما تشهد الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات المتبادلة بين الطرفين عبر الطائرات المسيّرة، والتي طاولت عدداً من الولايات وتسببت في سقوط ضحايا وسط المدنيين.