مقتل 175 من عناصر داعش بضربات أميركية نيجيرية

- نفذت القوات النيجيرية والأميركية ضربات جوية مشتركة أسفرت عن مقتل 175 مقاتلاً من تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا، بما في ذلك القيادي البارز أبو بلال المنوكي. - العمليات العسكرية المشتركة دمرت نقاط تفتيش ومخازن أسلحة ومراكز لوجستية تابعة للتنظيم، مما أثر على قدراتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية. - المنوكي، الذي كان يشغل منصب مدير العمليات العالمية في التنظيم، كان مسؤولاً عن العمليات الإعلامية والمالية وتطوير الأسلحة، مما يجعله هدفاً استراتيجياً مهماً.

أعلن الجيش النيجيري، الثلاثاء، أن ضربات جوية مشتركة نفذها بالتعاون مع القوات الأميركية خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل 175 مقاتلاً من تنظيم داعش في شمال شرق نيجيريا، بينهم القيادي البارز أبو بلال المنوكي.

وأوضح الجيش، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، أن العمليات العسكرية المشتركة بدأت قبل أيام، مشيراً إلى أن التقييمات حتى 19 مايو/أيار 2026 تؤكد "القضاء على 175 من مقاتلي تنظيم داعش".

وكان المنوكي قد قُتل الأسبوع الماضي في غارة أميركية نيجيرية، فيما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش عالمياً"، بينما اعتبرته القوات النيجيرية "أحد أكثر الإرهابيين نشاطاً في العالم".

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت أيضاً عن تدمير نقاط تفتيش تابعة للتنظيم، إلى جانب مخازن أسلحة ومراكز لوجستية ومعدات عسكرية وشبكات تمويل تُستخدم لدعم العمليات الإرهابية.

من جهتها، قالت القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إن المنوكي كان يتولى مسؤوليات استراتيجية داخل التنظيم، شملت الإشراف على العمليات الإعلامية والمالية، فضلاً عن تطوير وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيّرة، بصفته مديراً للعمليات العالمية في التنظيم.

وتخوض نيجيريا منذ عام 2009 حرباً ضد جماعة بوكو حرام وفصيلها المنشق المعروف باسم تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا، في صراع أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح جماعي واسع.

وتشير بيانات منظمة أكليد إلى أنّ غرب أفريقيا يشهد حالياً واحدة من أكثر موجات التمرد كثافة في العالم، مع تسجيل تصاعد غير مسبوق في هجمات تنظيم داعش خلال الربع الأول من عام 2026.

(فرانس برس)