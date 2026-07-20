مقتل 10 بحارة باستهداف سفينة قرب أوديسا.. وكييف تستهدف موسكو

- قُتل عشرة بحارة نتيجة قصف روسي على سفينة شحن قبالة سواحل أوديسا، بينما أصيب روسيان واندلعت حرائق في موسكو بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. - استهدفت أوكرانيا موسكو بـ 400 طائرة مسيرة، مما أدى إلى إصابة شخصين واندلاع حرائق، وأسقطت الدفاعات الروسية 381 طائرة. - تصاعدت الهجمات الروسية على موانئ أوكرانيا، بينما استهدفت أوكرانيا ناقلتي نفط روسيتين، مما يعكس انتقال العمليات الأوكرانية إلى البحر الأسود لتعطيل خطوط الإمداد الروسية.

قتل عشرة بحارة من جراء قصف القوات الروسية سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، فيما أصيب روسيين واندلعت حرائق في مبان بموسكو إثر استهداف أوكراني، وذلك في إطار التصعيد المتبادل بين الجانبين. وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى من جراء غارة روسية على سفينة قرب أوديسا ارتفع إلى 10، وذلك بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون عن مقتل خمسة بحارة في حصيلة أولية.

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو غادرت الميناء محملة بالذرة وعلى متنها طاقم مكون من 17 بحارا من الهند وسورية، بالإضافة إلى أوكراني واحد. وأضاف كوريتسكي أنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد طاقم السفينة -التي كانت لا تزال مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد- فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي جنسيات البحارة الذين كانوا على متن السفينة المستهدفة قرب أوديسا؟ كم عدد الطائرات المسيرة التي زعمت روسيا أنها أسقطتها فوق مناطق روسية والبحر الأسود وبحر آزوف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفادت "رويترز" بتصاعد الدخان من سفينة كبيرة قبالة أوديسا. ولم تعلق موسكو علنا على الهجوم.

كييف تستهدف موسكو

في المقابل، قال مسؤولون روس، الاثنين، إن أوكرانيا استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها بواسطة 400 طائرة مسيّرة خلال الليل، ما أدى إلى إصابة شخصين واندلاع حرائق في مبان. وكتب أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، على تطبيق تليغرام: "خلال الليل، صدت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية هجوماً بطائرات مسيرة على منطقة موسكو. ورصدت تداعياته الرئيسية في بودولسك ودوموديدوفو وأودينتسوفو". وأضاف فوروبيوف أن شخصين أصيبا واشتعلت النيران في عدة منشآت للبنية التحتية المدنية. وقال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن أكثر من 400 "طائرة مسيرة للعدو" أطلقت على منطقة موسكو بين الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (17:30 بتوقيت غرينتش) والخامسة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش). وجرى تحييد (تدمير أو إسقاط أو إصابة أو إبعاد) معظمها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من مسافة بعيدة، بما في ذلك 85 طائرة دمرت أثناء اقترابها من العاصمة الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 381 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية والبحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم، في بيان، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و430 ألفاً و530 فرداً، من بينهم 1600 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصعدت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على موانئ المياه العميقة في جنوب أوكرانيا، التي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات البلاد من الحبوب وغيرها من الشحنات الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي. وقُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، السبت، في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص في غارات روسية استهدفت ميناءي ميكولايف وأوديسا، فيما قالت السلطات الروسية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم من جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية طاولت مناطق عدة في روسيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الجمعة استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة مسيّرات بحرية، في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني إنه نفذها بالتعاون مع البحرية الأوكرانية، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم في نقل النفط والوقود. وأوضح الجهاز أن إحدى الناقلتين المستهدفتين نقلت، منذ بداية عام 2026، نحو ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي، فيما أشار إلى أن الطيران الروسي حاول اعتراض المسيّرات البحرية بإلقاء القنابل وإطلاق نيران الرشاشات، إلا أن ذلك لم يمنع إصابة الناقلتين.

أخبار 10 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وشهد الخميس الماضي تنفيذ واحدة من أكبر موجات الضربات البحرية الأوكرانية منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، إذ قال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية استهدفت 11 سفينة في البحرين الأسود وآزوف، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز وثلاث سفن بضائع سائبة وزورقا سحب.

ويعكس التصعيد الأخير انتقال الحملة الأوكرانية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، بعدما ركزت في أيامها الأولى على تعطيل خطوط الإمداد البحرية الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم. وتقول كييف إن الهدف من العمليات ليس إغراق السفن، بل إخراجها من الخدمة وتعطيل شبكة نقل النفط والوقود والبضائع التي تعتمد عليها روسيا في دعم عملياتها العسكرية، بينما تصف موسكو هذه الهجمات بأنها "استهداف للسفن المدنية وتهديد لحرية الملاحة".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)