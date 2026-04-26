مقتل وزير الدفاع المالي والطوارق يسيطرون على كيدال

قُتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في هجوم على منزله قرب باماكو السبت، وفق ما أفادت به عائلته ومصدر حكومي اليوم الأحد، مع سيطرة المتمردين الطوارق المتحالفين مع تنظيم القاعدة على مدينة كيدال (شمال) وتجدد المعارك مع الجيش المدعوم من مرتزقة روس. وقال أحد أفراد عائلة كامارا: "في هجوم كاتي، قُتل الوزير كامارا مع زوجته الثانية وطفلين صغيرين"، وأكد مصدر حكومي: "لقد فقدنا شخصاً عزيزاً جداً، وزير الدفاع".

واستهدف، السبت، منزل كامارا (47 عاماً) بانفجار سيارة مفخخة خلال هجوم منسّق بين "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة للقاعدة والمتمردين الطوارق من جبهة تحرير أزواد على أهداف قرب باماكو وفي عدد من المدن الرئيسية. وتجدّدت الاشتباكات الأحد في عدة مناطق، بما في ذلك كاتي بالقرب من باماكو، وغاو، وسيفيري.

وفي السياق، توصلت قوات حركة تحرير أزواد إلى اتفاق مع قوات الفيلق الأفريقي الذي يتبع روسيا (فاغنر سابقاً)، يقضي بالسماح لهذه الأخيرة بالخروج الآمن والانسحاب من قاعدة سابقة للأمم المتحدة كانت تتحصن فيها. وانسحبت قوات الفيلق الأفريقي وقوة من الجيش المالي من قاعدة عسكرية كانت مقراً لقوات الأمم المتحدة (مينوسما) في مدينة كيدال شمالي مالي، بعد أكثر من 24 ساعة من محاصرتها داخل القاعدة من قبل قوات حركة الأزواد، التي سمحت القوات الروسية والمالية بالانسحاب الآمن من المدينة إلى وسط مالي.

وظهر عناصر قوات الأزواد وهم يراقبون انسحاب القوات المحاصرة، ويرفعون شارة النصر وعلم الأزواد، ويهتفون بحياة الأزواد. وقال القيادي في حركة الأزواد ورئيس المنظر السياسي للأزواد محفوظ آغ عدنان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الحركة كانت توصلت إلى اتفاق مع القوات الفيلق الأفريقي للخروج من كيدال، وجرى تنفيذ الاتفاق صباح اليوم، بعد موافقة الفيلق الأفريقي على الانسحاب".

وكانت حركة الأزواد قد أعلنت، الليلة الماضية، السيطرة على مدينتي كيدال وغاو، شمالي مالي، ودخول قواتها إلى المقار الحكومية وثكنات الجيش. وأظهرت فيديوهات بثتها الحركة عناصرها وسط مدينتي كيدال وغاو وهم يرفعون علم الأزواد على المبنى الحكومي والساحات المركزية. وأقر المتحدث باسم حركة تحرير أزواد محمد مولود رمضان، في تصريحات صحافية، بأنه جرى التنسيق في هجوم السبت على المدن مع قوات أنصار الإسلام، معتبراً أن الجيش المالي بات يستهدف جميع الأطراف، كما كان قد دعا حكومتي النيجر وبوركينا فاسو إلى عدم التدخل لمساعدة النظام في مالي.

وتزامن هجوم حركة الأزواد، السبت، على مدن شمال مالي، مع هجوم لتنظيم "أنصار الإسلام والمسلمين" الموالي لتنظيم القاعدة على مناطق في العاصمة المالية باماكو، ومنطقة كاتي التي تحتضن مقر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، ويقيم فيها جنود وكبار ضباط الجيش المالي، بينهم وزير الدفاع المالي ساديو كامارا.

وتبنى تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، مساء أمس السبت، الهجوم على العاصمة باماكو ومنطقتي كاتي وسيفاري، وأقر بأنه جرى التنسيق في الهجوم مع قوات حركة الأزواد. وجاء هذا الهجوم بعد أشهر من حصار تفرضه مجموعات تنظيم "أنصار الإسلام" على العاصمة باماكو منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث منعت وصول شاحنات الوقود والتموين إلى العاصمة، وقطعت طرق الإمداد، ما دفع الحكومة في فبراير/شباط الماضي إلى توقيف الدراسة والإدارات العامة مدة 15 يوماً بسبب أزمة الوقود.