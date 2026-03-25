مقتل وإصابة 20 جندياً عراقياً في قصف جوي غربي الأنبار

- أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 7 جنود، بينهم ضباط، وإصابة 13 آخرين في قصف جوي استهدف مركزاً طبياً في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، واعتبرت الهجوم انتهاكاً للقوانين الدولية. - الهجوم جاء بعد قصف مماثل استهدف الحشد الشعبي، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 25 عنصراً، بينهم قائد عمليات الحشد سعد داوي. - القوات العراقية تحتفظ بحق الرد على العدوان، بينما تشير المعلومات إلى احتمال تورط طائرة أمريكية في الهجوم، مع وجود موقع قريب للحشد الشعبي.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 عناصر من قواتها، بينهم ضباط، وإصابة 13 آخرين بقصف جوي استهدف مركزاً للطبابة مخصصاً لقوات الجيش ضمن قاعدة الحبانية وسط محافظة الأنبار غربي العراق، وذلك بعد يوم واحد من قصف مماثل استهدف المنطقة ذاتها، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 25 عنصراً من الحشد الشعبي بينهم قائد عمليات الحشد سعد داوي وعدد من مرافقيه.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الدفاع العراقية، فقد تعرض مستوصف الحبانية العسكرية، في قاعدة الحبانية عند الساعة التاسعة صباح الأربعاء، إلى قصف جوي أعقبه قصف بمدفع الطائرة، ما أدّى إلى مقتل سبعة من جنود وإصابة 13 آخرين، ولا يزال البحث جارياً من قبل فرق الإنقاذ في مكان الحادث. واعتبر البيان الهجوم "انتهاكاً صارخاً وخطيراً لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها".

وأكد احتفاظ القوات العراقية "بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر والقوانين المعتمدة". وقال مسؤول عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، إن من بين الضحايا ضابطين، أحدهما امرأة برتبة ملازم أول، ويعملون جميعاً ضمن الطبابة العسكرية، مؤكداً أن سبب الاستهداف غير معروف إلى الآن، وأن "المعلومات تشير إلى أن الهجوم نفذ بطائرة أميركية، مع تأكيد وجود موقع قريب لقوات الحشد الشعبي من المكان، قد يكون سبباً في وقوع القصف الذي راح ضحيته عناصر من الجيش العراقي.

في السياق ذاته، قالت "هيئة الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة للفصائل العراقية المسلحة، إن قصفاً تعرضت له مقرات لها في منطقة الصينية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد، ليلة أمس الثلاثاء، أدى إلى وقوع 7 جرحى من أفراد الحشد. وذكرت، في بيان، أن "الهجوم يندرج ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية، في تصعيد واضح يستهدف القوات الأمنية المرابطة في تلك المناطق".