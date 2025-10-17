مقتل وإصابة مسعفين باستهداف الحوثيين سيارتي إسعاف جنوبي اليمن

- استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين سيارتي إسعاف في الضالع، مما أدى إلى مقتل المسعف أحمد الجبيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. - أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الهجوم، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اعتداءاتهم ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. - أكدت الحكومة اليمنية دعمها للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق سلام عادل ومستدام، مشددة على ضرورة وقف انتهاكات الحوثيين المستمرة رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022.

قُتل مسعف وأصيب عدد آخر من أفراد طاقم طبي بجروح خطيرة في محافظة الضالع جنوبي اليمن، عقب استهدافهم بطائرة مسيّرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين). ودانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، "هجوماً بطائرة مسيّرة منسوباً للحوثيين على سيارتي إسعاف في منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع، ما أسفر عن مقتل أحد المسعفين يدعى أحمد الجبيلي، وإصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي بجروح خطيرة".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن استهداف الطواقم الطبية ووسائل الإغاثة يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض على أطراف النزاع احترام العاملين في المجال الطبي وحمايتهم. وحمّلت الوزارة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الهجوم، واعتبرته استمراراً لنهج الجماعة في استهداف المدنيين والمنشآت الطبية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن بإدانة الهجوم، واتخاذ "إجراءات عاجلة وفعالة" للضغط على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الوزارة تأكيد دعم الحكومة اليمنية الجهودَ الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ومستدام قائم على احترام حقوق الإنسان، ووقف انتهاكات الحوثيين في مختلف المحافظات. وتشنّ جماعة الحوثيين بين الحين والآخر هجمات مسلحة ضد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022.