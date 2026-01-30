مقتل وإصابة مدنيين خلال مواجهات بين الأمن الباكستاني وطالبان باكستان

- اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحي طالبان باكستان في منطقة بنو، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة آخرين، بعد اختطاف طالبان لأربعة عمال من موقع عسكري. - استخدمت طالبان أسلحة ثقيلة وخفيفة، مما دفع القوات الأمنية لطلب دعم جوي من مروحيات وطائرات بلا طيار، حيث استهدفت مواقع متعددة في المنطقة. - تسببت العمليات العسكرية في نزوح آلاف الأسر من وادي تيراه، مما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال وكبار السن بسبب البرد القارس وتساقط الثلوج.

قُتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وأصيب آخرون، الخميس، خلال مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الباكستانية ومسلحي طالبان باكستان في منطقة بنو، شمال غربي البلاد. وكان مسلحوا طالبان باكستان قد اختطفوا أربعة أشخاص يعملون مع شركة عسكرية في بناء مواقع عسكرية. وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن تعزيزات أمنية وصلت عصر الخميس إلى المنطقة وشنت عملية واسعة في منطقة بنو، وعندما دخلت القوات الأمنية إلى داخل القرى، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات طالبان باكستان واستمرت لساعات.

وفي هذا السياق، قال رويداد خان، وهو أحد سكان منطقة بنو، لـ"العربي الجديد"، إن قوات الأمن لم تكن تتوقع حدوث مقاومة شديدة من المسلحين، مشيرا إلى أنها اضطرت إلى طلب تدخل مروحيات عسكرية وطائرات بلا طيار، نفذت بدورها هجمات على مواقع عدة في منطقة بنو.

وذكر رويداد خان أن قوات طالبان استخدمت أسلحة ثقيلة وخفيفة ضد قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أفراد من الجانبين، لافتا إلى أن مدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى بسبب سقوط قنبلة يبدو أن طائرة بلا طيار أو مروحية ألقتها على منزل كان يعتقد أن مسلحين يختبئون بداخله.

وتساءل أحد سكان المنطقة، في حديث مع "العربي الجديد"، عن سبب اختطاف طالبان باكستان أربعة عمال من ضمن تسعة آخرين كانوا في الموقع العسكري. ورجح الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن يكون هناك عناصر من الجيش إلى جانب العمال، وأن مسلحي طالبان علموا بذلك فاختطفوهم.

واستعداداً لشن الجيش الباكستاني عملية عسكرية شاملة ضد حركة طالبان الباكستانية، تتواصل حركة نزوح سكان منطقة وادي تيراه في مقاطعة خيبر القبلية، شمال غربي باكستان، حيث اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها في ظل تساقط الثلوج وموجة برد قارس. وأسفر النزوح القسري من المنطقة عن وفاة عدد من الأطفال وكبار السن بسبب البرد الشديد وتساقط الثلوج، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط القبلية.