مقتل نائب زعيم طالبان الباكستانية في عمليات للجيش شمال غربي البلاد

إسلام أباد

صبغة الله صابر

صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
31 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 05:57 (توقيت القدس)
أفراد من الجيش الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان، 16 سبتمبر 2020 (فرانس برس)
أفراد من الجيش الباكستاني قرب الحدود مع أفغانستان، 16 سبتمبر 2020 (فرانس برس)
أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، مقتل نائب زعيم حركة طالبان الباكستانية، قاري أمجد، في عمليات لقواته في مقاطعة باجور شمال غربي البلاد، وهو ما أكدته الحركة. وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان، إن القيادي قاري أمجد المعروف في أوساط المسلحين بـ"القائد مزاحم" قتل مع 18 آخرين من حركة طالبان الباكستانية خلال عمليات للجيش في مقاطعة باجور القبلية المحاذية للحدود الأفغانية.

وأضاف البيان أن القيادي أمجد ومسلحين آخرين حاولوا التسلل من داخل الأراضي الأفغانية إلى باكستان، قبل أن تقضي القوات الباكستانية عليهم عند الحدود. كما طلب بيان الجيش من الحكومة الأفغانية أن تمنع عبور المسلحين الذين يعبرون الحدود الباكستانية وينشطون ضد مصالح إسلام أباد. وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل الإعلام الباكستانية تقارير حول وجود قاري أمجد في شمال غربي باكستان، وعرضت مشاهد مصورة له داخل الأراضي الباكستانية، مشيرة إلى أنه يقود العمليات في مقاطعة باجور وما حولها. لكن الجيش الباكستاني أعلن الخميس أن أمجد كان في أفغانستان وكان يحاول التسلل منها إلى باكستان.

معبر غلام خان الحدودي بين أفغانستان وباكستان، 20 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
ترجيح استئناف مفاوضات باكستان وأفغانستان في إسطنبول

إلى ذلك، أكد قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، أن بلاده لن تسمح لأفغانستان بدعم المسلحين المعارضين لها، مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن أراضيها وسيادتها. كما أكد منير، خلال اجتماع مع زعماء القبائل في مدينة بشاور شمال غربي البلاد، أن طالبان الباكستانية متواجدة على أرض أفغانستان، وتخطط من هناك للأعمال المسلحة في بلاده.

في المقابل، قال وزير الداخلية الأفغاني المولوي سراج الدين حقاني، أن قضية حركة طالبان الباكستانية هي قضية داخلية بإمتياز ولا علاقة لها بأفغانستان، وأن باكستان تبنت مشروعا جديدا حيال أعدائها وتريد تنفيذه بهذه الذريعة، محذرا بأن "باكستان لن تبقى باكستان إذا أقدمت على أي اعتداء ضد أفغانستان". كما أكد حقاني، في كلمة له أمام ضباط الشرطة في كابول، أن بلاده حاولت حل كل القضايا مع باكستان عبر الحوار لكن المشكلة أن الجيش الباكستاني يعمل من أجل تنفيذ خطط وأجندات أجنبية، مشددا على أن شريحة من قيادة الجيش الباكستاني وراء هذه المؤامرة.

ومن المرجح عقد جولة جديدة من المفاوضات بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول، وفق ما أفاد مصدر أمني باكستاني أمس الخميس. وجاء ذلك بعدما أعلنت باكستان، أول من أمس الأربعاء، فشل المفاوضات مع أفغانستان، التي استمرت أربعة أيام في تركيا، وكانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الاشتباكات الحدودية بين البلدين.

