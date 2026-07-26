مقتل معارض بارز لـ"طالبان" خلال اشتباكات قرب الحدود مع باكستان

- قُتل معروف بهاركي، القيادي في "جبهة الحرية" المعارضة لحكومة طالبان، خلال مواجهات مع القوات الأفغانية في مديرية زيباك الحدودية مع باكستان، حيث أصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى باكستان حيث توفي. - بهاركي كان ضابطًا سابقًا في الجيش الأفغاني وانضم إلى جبهة الحرية بقيادة الجنرال ياسين ضياء، بعد أن كان مقربًا من جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود. - حكومة طالبان أعلنت عن تصديها لمحاولة تسلل من المتمردين إلى زيباك، مؤكدة مقتل خمسة منهم وعودة الآخرين إلى باكستان.

قُتل القيادي البارز في "جبهة الحرية" الأفغانية المعارضة لحكومة طالبان، معروف بهاركي، خلال مواجهات مسلحة مع القوات الأفغانية في مديرية زيباك الحدودية مع باكستان، بولاية بدخشان شمالي أفغانستان. وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن بهاركي أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع القوات الأفغانية قرب الحدود الأفغانية الباكستانية قبل يومين، ونُقل إلى مدينة شترال الباكستانية، حيث توفي في أحد المستشفيات المحلية.

وأكدت المصادر ذاتها، لـ"العربي الجديد"، أن بهاركي وعدداً من رفاقه أصيبوا في تلك المواجهات، ونُقلوا إلى شترال، فيما بقيت جثامين خمسة من عناصره داخل الأراضي الأفغانية، وهم من عناصر الجيش الأفغاني السابق، وفق مصادر محلية. وكانت جبهة الحرية قد أعلنت، في بيان أمس، أن مسلحيها قتلوا خلال المواجهات نفسها 21 عنصراً من قوات طالبان، فيما لم تعلق حكومة طالبان ولا "جبهة الحرية"، حتى الآن، رسمياً على مقتل القيادي بهاركي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت معروف بهاركي للانضمام إلى جبهة الحرية بدلاً من جبهة المقاومة الوطنية؟ ما هي الاتهامات التي وجهها قائد الجيش الأفغاني إلى الجيش الباكستاني فيما يتعلق بالاشتباكات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد مصدر محلي في بدخشان أن بهاركي كان من الضباط السابقين في الجيش الأفغاني، ومن المقربين إلى جبهة المقاومة الوطنية التي يتزعمها أحمد مسعود (وكانت تُعرف سابقاً بجبهة بنجشير)، لكنه انضم إلى جبهة الحرية التي يتزعمها الجنرال ياسين ضياء، الذي شغل مناصب مهمة عدة في الحكومة السابقة، منها وزير الدفاع، ونائب رئيس الاستخبارات، ورئيس أركان الجيش. وأضاف المصدر ذاته أن بهاركي كان قائداً للواء في الجيش الأفغاني، وشارك في العديد من العمليات المسلحة ضد طالبان إلى جانب القوات الأميركية والأجنبية.

ووفقاً للمصدر، انضم بهاركي إلى جبهة الحرية قبل ستة أشهر، نظراً إلى أن الجنرال ياسين ضياء عمل على جمع أفراد وعناصر الجيش السابق، رغم قربه (بهاركي) من جبهة المقاومة الوطنية بزعامة أحمد مسعود، إذ تركز الأخيرة على استقطاب شباب العرقية الطاجيكية والمقاتلين السابقين، بدلاً من التركيز على عناصر الجيش السابق وضباطه. وأشار المصدر إلى أن بهاركي كان خارج البلاد، ويرجح أنه كان في باكستان.

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وكانت حكومة طالبان قد أعلنت قبل يومين أن مجموعة من المتمردين حاولت التسلل إلى مديرية زيباك من الجانب الباكستاني، إلا أن القوات الحدودية تصدت لهم وقتلت خمسة منهم، فيما عاد الآخرون إلى الأراضي الباكستانية، وبينهم مصابون. ووصل قائد الجيش الأفغاني، الجنرال قاري فصيح الدين فطرت، إلى مديرية زيباك فور إعلان دخول مسلحي جبهة الحرية إليها ومحاولتهم السيطرة على بعض المناطق.

وأدلى فصيح الدين فطرت بتصريحات قرب الحدود الأفغانية الباكستانية، قال فيها إنه يقف فوق الجبال، مشيراً إلى مواقع الجيش الباكستاني، ومتهماً إياه بتجنيد المتمردين الذين "كانت بحقهم قضايا جنائية في أفغانستان" ومساعدتهم على التسلل إلى الأراضي الأفغانية. وأضاف أن القوات الأفغانية قتلت خمسة منهم، فيما لجأ الآخرون إلى مواقع الجيش الباكستاني، مؤكداً أن قوات طالبان لن تعبر الحدود لأنها تعهدت بعدم التدخل في أراضي الدول الأخرى، وإلا "لقضت عليهم".