مقتل معارض إيراني بهجوم مسلح في إسطنبول

- اغتيال مسعود نظري في إسطنبول: قُتل رجل الدين الكردي الإيراني المعارض مسعود نظري في هجوم مسلح في حي أرناؤوط كوي بإسطنبول، حيث تعرض لإصابة قاتلة أثناء عودته إلى منزله سيراً على الأقدام. - ردود فعل وتحقيقات: فور وقوع الهجوم، هرعت قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، وبدأت التحقيقات للبحث عن الجاني الذي فرّ من المكان بعد إطلاق النار. - خلفية نظري: نظري، المعروف بمعارضته الشديدة للحكم الإيراني، لجأ إلى تركيا قبل عشر سنوات بسبب نشاطاته الدينية والسياسية، وكان ناشطاً بارزاً في أوساط أهل السنّة.

قُتل رجل الدين الكردي الإيراني المعارض مسعود نظري، مساء الثلاثاء، في هجوم مسلح بأحد أحياء مدينة إسطنبول، حيث تعرض لإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة. وهاجم رجل مسلح الإيراني المعروف بمعارضته الشديدة للحكم في بلاده في منطقة أرناؤوط كوي، شمالي مدينة إسطنبول.

ونقلت صحيفة "مليت" أن نظري اعتاد العودة إلى منزله سيراً على الأقدام في حي إسلام بي في المنطقة، مشيرة إلى أنه كان في زقاق صالح عندما تعرض للهجوم، فيما فرّ المسلح من المكان عقب إطلاق النار. ومع إبلاغ السلطات الأمنية بالهجوم المسلح، وصلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات فوراً، فيما نُقل المعارض الإيراني إلى المستشفى، وأطلقت قوى الأمن عملية البحث عن الفاعل.

وبحسب الإعلام التركي، فإن نظري معارض ينتقد بشدة الحكم في إيران، وهو هرب من بلاده قبل عقد. ومسعود نَظَري رجل دين كردي إيراني، كان قد لجأ إلى تركيا قبل نحو عشر سنوات بسبب نشاطاته الدينية والسياسية ومعارضته للسلطات الإيرانية. كذلك يعتبر من الناشطين في أوساط أهل السنّة ومن أبناء مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه غربي إيران.