مقتل مسؤولين أميركيين ومكسيكيين مكلفين بمكافحة عصابات المخدرات

- لقي مسؤولان أميركيان وآخران مكسيكيان مصرعهم في حادث سير بولاية تشيواوا أثناء تنفيذهم مهام مكافحة عصابات المخدرات، حيث كان المسؤولان المكسيكيان يعملان على تدمير مختبرات سرية. - أكد السفير الأميركي لدى المكسيك على المخاطر التي يواجهها المسؤولون في حماية المجتمعات، مشددًا على تعزيز الالتزام المشترك بالأمن والعدالة. - أعلنت الإدارة عن تشديد التعاون الأمني والاستخباري مع المكسيك، وتوسيع صلاحيات الجهات الفيدرالية لملاحقة الشبكات العابرة للحدود ضمن استراتيجية أوسع لمكافحة المخدرات.

قال متحدث باسم السفارة الأميركية في المكسيك اليوم الأحد إن مسؤولين أميركيين اثنين وآخرين مكسيكيين مكلفين بمهام ضمن عمليات مكافحة عصابات المخدرات لقوا حتفهم في حادث سير بولاية تشيواوا شمال المكسيك.

وذكرت السلطات المحلية أن المسؤولين المكسيكيين هما مدير وكالة التحقيقات بالولاية وضابط، مضيفة أنهما كانا في مهمة لتدمير مختبرات سرية في بلدية موريلوس. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل عن المسؤولين الأميركيين.

وكتب السفير الأميركي لدى المكسيك رونالد جونسون على منصة إكس "هذه المأساة تذكير حقيقي بالمخاطر التي يواجهها المسؤولون المكسيكيون والأميركيون المتفانون في حماية مجتمعاتنا". وأضاف "هذا يعزز عزمنا على مواصلة المهام التي كانوا مكلفين بها وتعزيز التزامنا المشترك بالأمن والعدالة لحماية شعوبنا".

وكانت الإدارة قد أعلنت في الأشهر الماضية تشديد التعاون الأمني والاستخباري مع المكسيك، وتوسيع صلاحيات الجهات الفيدرالية في ملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب إنشاء فرق عمل مشتركة في إطار استراتيجية أوسع تعتبر مكافحة المخدرات أولوية.

(رويترز، العربي الجديد)