مقتل متعاقد مع جيش الاحتلال إثر انهيار مبنى في جباليا شمالي قطاع غزة

- قُتل رائد أبو القيعان، عربي من النقب يحمل الجنسية الإسرائيلية، في حادث انهيار مبنى في جباليا شمالي قطاع غزة، حيث كان يعمل مع شركة مقاولات متعاقدة مع وزارة الأمن الإسرائيلية. - منذ بدء حرب الإبادة على غزة، قُتل عدد من العاملين في شركات مقاولات تعمل لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، مثل كوبي أبيطان وليرون يتسحاق ودافيد ليبي، نتيجة حوادث مختلفة. - عمال المقاولات المشاركون في عمليات التدمير في غزة وجنوب لبنان لا يُعترف بهم كقتلى في جيش الاحتلال، بل يُعتبرون "ضحايا أعمال عدائية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، مقتل رائد أبو القيعان، وهو عربي من سكان النقب يحمل الجنسية الإسرائيلية ويعمل لدى شركة مقاولات متعاقدة مع وزارة الأمن الإسرائيلية، إثر انهيار مبنى في جباليا شمالي قطاع غزة. وأوضح البيان أن أبو القيعان قُتل في "حادث عملياتي".

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، قُتل عدد من العاملين في شركات مقاولات تعمل لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية. ففي يناير/كانون الثاني 2025، قُتل كوبي أبيطان، الذي كان يشغّل آلية هندسية ضمن أعمال على محور نتساريم، بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال النار نتيجة تشخيص خاطئ. وكان أول هذه الحوادث مقتل ليرون يتسحاق متأثراً بجروح أصيب بها جراء سقوط قذيفة هاون في قطاع غزة، فيما قُتل لاحقاً دافيد ليبي إثر انفجار عبوة ناسفة في الآلية الهندسية التي كان يشغّلها.

وفي جنوب لبنان، قُتل في إبريل/نيسان الماضي عامر حجيرات، وهو من سكان شفاعمرو، وكان يعمل لدى شركة مقاولات تنفذ أعمالاً هندسية لصالح وزارة الأمن الإسرائيلية، بعدما استهدفته مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله.

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وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن عمال شركات المقاولات الذين يشاركون في عمليات التدمير الممنهج للحيز الحضري في قطاع غزة وجنوب لبنان لا يُعترف بهم كقتلى في جيش الاحتلال، رغم عملهم لصالحه، بل يُمنحون صفة مختلفة وأكثر محدودية باعتبارهم "ضحايا أعمال عدائية"، وليسوا من "قتلى الجيش والمؤسسة الأمنية".