مقتل كندية وإصابة 4 بإطلاق نار في موقع أثري بالمكسيك

21 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:24 (توقيت القدس)
عناصر من الشرطة في موقع تيوتيهواكان الأثري، 20 أبريل 2026(Getty)
- هجوم مسلح في موقع تيوتيهواكان الأثري بالمكسيك أسفر عن مقتل امرأة كندية وإصابة أربعة آخرين، بينهم كولومبيان، روسية، وكندية، قبل أن ينتحر المهاجم.
- أظهرت مقاطع فيديو المهاجم يطلق النار من أعلى "هرم القمر"، بينما يحتمي السياح خلف السلالم، مما أثار الذعر في الموقع الشهير بأهرامه التاريخية.
- الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعربت عن تضامنها مع الضحايا وأكدت إرسال قوات أمنية للتحقيق في الحادث، مشددة على التواصل مع السفارة الكندية.

قتلت امرأة كندية وأصيب أربعة أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم مسلّح استهدف موقع تيوتيهواكان الأثري الشهير في المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال وزير الأمن في ولاية مكسيكو، كريستوبال كاستانييدا، إن المسلّح أطلق النار داخل الموقع السياحي، قبل أن يُقدم على الانتحار. ويُعد تيوتيهواكان من أبرز الوجهات الأثرية في البلاد، ويشتهر بأهرامه التي تعود إلى ما قبل حضارة الأزتك.

وأوضح المسؤول أن المصابين الأربعة هم كولومبيان، وروسية، وكندية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، المهاجم وهو يطلق النار على نحوٍ متقطع من أعلى "هرم القمر"، بينما كان السياح يحتمون خلف السلالم أسفله.

من جانبها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، في بيان نشرته على منصة "إكس"، عن تضامنها مع الضحايا، مؤكدة أن قوات الأمن الفيدرالية وقوات الولاية أُرسلت إلى الموقع.

وقالت: "ما حدث اليوم في تيوتيهواكان يؤلمنا بشدة. أعرب عن تضامني الكامل مع المتضرّرين وعائلاتهم".

(فرانس برس)

