مقتل كندية وإصابة 4 بإطلاق نار في موقع أثري بالمكسيك

- هجوم مسلح في موقع تيوتيهواكان الأثري بالمكسيك أسفر عن مقتل امرأة كندية وإصابة أربعة آخرين، بينهم كولومبيان، روسية، وكندية، قبل أن ينتحر المهاجم. - أظهرت مقاطع فيديو المهاجم يطلق النار من أعلى "هرم القمر"، بينما يحتمي السياح خلف السلالم، مما أثار الذعر في الموقع الشهير بأهرامه التاريخية. - الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعربت عن تضامنها مع الضحايا وأكدت إرسال قوات أمنية للتحقيق في الحادث، مشددة على التواصل مع السفارة الكندية.

قتلت امرأة كندية وأصيب أربعة أشخاص آخرين، اليوم الاثنين، في هجوم مسلّح استهدف موقع تيوتيهواكان الأثري الشهير في المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال وزير الأمن في ولاية مكسيكو، كريستوبال كاستانييدا، إن المسلّح أطلق النار داخل الموقع السياحي، قبل أن يُقدم على الانتحار. ويُعد تيوتيهواكان من أبرز الوجهات الأثرية في البلاد، ويشتهر بأهرامه التي تعود إلى ما قبل حضارة الأزتك.

وأوضح المسؤول أن المصابين الأربعة هم كولومبيان، وروسية، وكندية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، المهاجم وهو يطلق النار على نحوٍ متقطع من أعلى "هرم القمر"، بينما كان السياح يحتمون خلف السلالم أسفله.

El presunto agresor que abrió fuego en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, murió luego del ataque; esto es lo que se sabe sobre las víctimas identificadas. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/T1CysBDXnh — N+ FORO (@nmasforo) April 20, 2026

من جانبها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، في بيان نشرته على منصة "إكس"، عن تضامنها مع الضحايا، مؤكدة أن قوات الأمن الفيدرالية وقوات الولاية أُرسلت إلى الموقع.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

وقالت: "ما حدث اليوم في تيوتيهواكان يؤلمنا بشدة. أعرب عن تضامني الكامل مع المتضرّرين وعائلاتهم".

(فرانس برس)