- أعلنت "روساتوم" عن مقتل مهندس وسائق في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على سيارة تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، ووصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي" وطالبت برد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. - استهدفت القوات الأوكرانية محطة كهرباء في سيفاستوبول و20 ناقلة روسية في البحر الأسود، مما يعكس تصعيداً في الصراع، بينما يرفض بوتين التفاوض على السلام. - تعرض مجمع سالافات للبتروكيميائيات لهجوم أوكراني، وأصابت هجمات روسية سفينة تجارية وسفينتين، مما أدى إلى خسائر بشرية واعتبرتها أوكرانيا جرائم حرب.

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية أليكسي ليخاتشيوف الأربعاء، عن مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي متعمد". وقال ليخاتشيوف للصحافيين إن "المسيّرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوريجيا النووية، عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرجودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف ليخاتشيوف: "نتوقع رداً سريعاً وملموساً وواضحاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن"، مؤكداً أن "الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية، لم يكن ليحدث لولا الدعم المباشر الذي قدمه الغرب لنظام كييف الإجرامي"، على حد قوله. وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء في سيفاستوبول.

وكتبت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام أن محطة بالاكلافا للطاقة الحرارية تعرضت للاستهداف الليلة الماضية. ونقلت أوكرانيا الحرب ضدّ السفن الروسية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، في إطار محاولاتها شلّ قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي، فيما استهدفت القوات الروسية موانئ أوكرانية. ويأتي التصعيد الروسي الأوكراني في وقت قالت ثلاثة مصادر مقرّبة من الكرملين لوكالة رويترز، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف، ومن المرجح أن يصعّد الصراع مع أوكرانيا.

واستهدفت أوكرانيا 20 ناقلة روسية في البحر الأسود، بحسب ما قاله قائد القوات المسيّرة الأوكرانية روبرت بروفدي عبر تطبيق "تليغرام". وأوضح بروفدي الأربعاء أنه تمت مهاجمة 17 ناقلة نفط وناقلتي غاز وقارب سحب خلال ليل أمس الثلاثاء في البحر الأسود. وأضاف بروفدي: "الجولة الأولى من المعركة البحرية انتهت. الآن البحر الأسود". يشار إلى أن 116 سفينة تعرضت للهجوم خلال الأيام الماضية في بحر آزوف.

تقارير دولية أوكرانيا تنقل معركة السفن للبحر الأسود: استهداف 20 ناقلة نفط روسية

إلى ذلك، ذكر مصدران في قطاع النفط، لوكالة رويترز الأربعاء، أن مجمع سالافات للبتروكيميائيات في جبال الأورال بروسيا أوقف عملياته أمس الثلاثاء عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة. وأشارا إلى أن وحدتي التكرير الرئيسيتين تعرضتا لأضرار، ما أدى إلى توقفهما عن العمل، في حين لحقت أضرار أيضاً ببعض الوحدات الثانوية ومعدات أخرى. وأشارا إلى أن الإصلاحات قد تستغرق عدة أسابيع أو حتى أشهراً.

وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت سفينة تجارية في جنوب أوكرانيا وسفينتين أخريين في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني. وقال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أوليغ كبير، على "تليغرام"، إن "العدو شنّ هجوماً جديداً على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا. وخلال الهجوم، أصابت مسيّرة معادية سفينة مدنية ترفع علم جزر مارشال"، مضيفاً: "اندلع حريق على متن السفينة. وللأسف، قُتل شخصان".

وكان كبير قد أعلن في وقت سابق أن سفينتين تجاريتين ترفعان علمَي تنزانيا وليبيريا وتبحران في البحر الأسود تعرّضتا أيضاً لهجمات "قتل نتيجتها ربّان إحدى السفينتين"، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الطاقم، وعددهم 11. وأوضح أن السفينتين المستهدفتَين في البحر الأسود كانتا تبحران عبر الممرات المخصصة لتصدير الحبوب الأوكرانية، معتبراً أن "كل واحدة من هذه الضربات العدائية تمثّل جريمة حرب بحق المدنيين والملاحة المدنية والأمن الغذائي العالمي".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)