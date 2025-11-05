مقتل قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن بغارة أميركية في مأرب

- مقتل القيادي البارز أبو محمد الصنعاني: استهدفت طائرة أميركية مسيّرة موقعاً لتنظيم القاعدة في مأرب، مما أدى إلى إصابة الصنعاني بجروح خطيرة توفي على إثرها. كان الصنعاني مسؤولاً عن تنسيق عمليات التنظيم في اليمن. - تحذيرات القاعدة من التجسس: أصدر التنظيم إصداراً بعنوان "سبيل الرشاد"، محذراً اليمنيين من التجسس لصالح الاستخبارات الأجنبية، وعرض اعترافات مزعومة لأشخاص متهمين بالتعاون مع قوى أجنبية. - جهود مكافحة التجسس: ظهر أبو إسلام المهاجر في إصدار مرئي، زاعماً كشف شبكة جواسيس وإخضاعهم لمحاكمات داخلية، مع عرض لقطات إعدام كعقوبات رادعة.

قُتل القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن أبو محمد الصنعاني، إثر ضربة جوية نفذتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت موقعاً للتنظيم في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن طائرة أميركية مسيّرة استهدفت مساء الاثنين موقعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الشبوان بوادي عبيدة في محافظة مأرب، ما تسبّب بإصابة القيادي أبي محمد الصنعاني بجروح خطيرة، توفي على إثرها بعد ساعات، عقب فشل محاولات إنقاذه.

وكان الصنعاني، الذي يُعدّ من أبرز قيادات التنظيم في اليمن، قد نجا من استهداف سابق في مايو/ أيار الماضي، في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي البلاد، خلال استهداف اجتماع للتنظيم تسبب بسقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى من أفراد التنظيم حينها. ويُعد الصنعاني من أبرز القيادات الأمنية داخل التنظيم، وهو المسؤول عن تنسيق عمليات التنظيم الميدانية خلال السنوات الماضية، إذ يُعتبر حلقة وصل بين أفراد التنظيم في محافظات أبين وشبوة والبيضاء ومأرب.

والأسبوع الماضي، أصدر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إصداراً جديداً بعنوان "سبيل الرشاد"، حمل تحذيرات لليمنيين من "التجسّس" على التنظيم، واستعرض ما وصفه بقدرة الجماعة على اكتشاف "المخبرين" الذين يعملون لصالح أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بما فيها الولايات المتحدة. وتضمّن الإصدار المرئي اعترافات مزعومة لعدد من اليمنيين المتهمين بالتعاون مع قوى أجنبية، وتعقب عناصر التنظيم، عبر زرع أجهزة إلكترونية ونقل معلومات حساسة أسهمت في تنفيذ غارات بطائرات مسيّرة ضد عناصر التنظيم في جنوب اليمن.

وظهر في الإصدار رجل يدعى أبو إسلام المهاجر، قُدّم بوصفه مسؤولاً أمنياً داخل التنظيم، شرح ما سمّاه "جهود مكافحة التجسس"، زاعماً أن القاعدة كشفت عن شبكة من الجواسيس، وأخضعتهم "لمحاكمات شرعية داخلية"، قبل أن يعرض الفيديو لقطات إعدام قال التنظيم إنها "عقوبات رادعة".

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ينتشر بشكل رئيسي في أربع محافظات يمنية، هي أبين ومأرب وشبوة والبيضاء، ويتعرض لاستهدافات من قبل القوات الحكومية والطيران المسيّر الأميركي، الذي استهدف خلال السنوات الماضية عدداً من قيادات التنظيم.