مقتل قيادي في "أنصار الإسلام" بغارة على ريف إدلب

- استهدفت طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سيارة في ريف إدلب، مما أدى إلى مقتل قائد عسكري في جماعة "أنصار الإسلام" وإصابة آخر، دون تصريح رسمي من الجيش الأميركي حتى منتصف اليوم التالي. - تأسست جماعة "أنصار الإسلام" في كردستان العراق، وارتبطت بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وتضم مقاتلين أكراد من العراق وسورية، وأعلنت حلها في يناير 2025 بعد إسقاط نظام بشار الأسد. - تأتي هذه العملية ضمن سلسلة استهدافات للتحالف الدولي لقادة تنظيمات متطرفة في سورية، منها "حراس الدين" و"أنصار الإسلام"، بعد استهدافات سابقة لقادة "داعش".

استهدفت طائرة مسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في وقت متأخر مساء أمس الخميس، سيارة على الطريق الواصل بين مدينة حارم وبلدة باريشا في ريف إدلب شمال غرب سورية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. وأوضحت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، أن المسيّرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة القائد العسكري في جماعة "أنصار الإسلام" الملقب "أبو الدرداء الإيراني". ولم يصدر حتى حدود منتصف اليوم الجمعة أي تصريح عن الجيش الأميركي بخصوص العملية.

وتأسست جماعة "أنصار الإسلام" في إقليم كردستان العراق، وانضم بعض عناصرها إلى تنظيم "داعش" في عام 2014، وكان يُقدر عدد عناصرها في عام 2021 بنحو 300 شخص، وضمت في الأساس مقاتلين أكراد، من العراق وسورية، وأُعلن عن حل الجماعة في يناير/كانون الثاني 2025 بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وبدأ التنظيم نشاطه في سورية في عام 2014 في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، خصوصاً في جبلي الأكراد والتركمان، وكان ينشط في غرف عمليات لتنظيمات متطرفة حاربت قوات النظام السوري السابق ومليشيات محلية وإيرانية تساندها في الشمال الغربي من سورية.

وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عبد الرحمن الحاج، في حديث مع "العربي الجديد"، أن هذا التنظيم "أسّسه أكراد عراقيون، وهو تنظيم جهادي سلفي ارتبط بتنظيم داعش ثم تنظيم القاعدة"، مضيفاً: "هو حليف تنظيم حراس الدين، وشكّل معه ومع آخرين غرفة عمليات باسم وحرّض المؤمنين في عام 2018". وأشار الحاج إلى أنه "تنظيم صغير لا يشكل وحده أي خطر، ولكنه جزء من منظومة تجمع بقايا التنظيمات الجهادية الأخرى".

وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات مسيّرة يُعتقد أيضا أنها تابعة لقوات التحالف الدولي منزلا في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سورية، وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الشخص المستهدف في تلك الغارة يدعى هاشم رسلان، وقتل إثر استهداف منزله مباشرة في البلدة دون توفر تفاصيل إضافية بخصوص الجهة التي يتبع لها. وسبق أن قتل شخصان مطلع الشهر الجاري جراء استهداف مسيّرة سيارة على طريق مطار حلب الدولي شمالي سورية. وأكدت مصادر حينها أن الطائرة المسيّرة تابعة للتحالف الدولي، وأشارت إلى أن السيارة احترقت بالكامل بعد الاستهداف وتفحمت جثتان فيها.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن قوات أميركية شاركت في غارة في شمال غرب سورية استهدفت عضوا كبيرا في تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل عضو في التنظيم كان ينظر إليه على أنه مرشح لقيادة "داعش" في سورية. وتأتي عملية الاستهداف الأخيرة في إطار سلسلة عمليات ينفذها التحالف الدولي في سورية، تستهدف قادة في تنظيمات عسكرية، منها "حراس الدين" و"أنصار الإسلام"، سبقتها عمليات استهداف لقادة وعناصر في تنظيم "داعش".