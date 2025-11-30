مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أميركية على مأرب شرقي اليمن

- مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة"، منير الأهدل، المعروف بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في مأرب، ما أدى إلى مقتله ومرافقه الشخصي. - الأهدل كان من أبرز قادة التنظيم، وشارك في عمليات "إرهابية" متعددة في اليمن، بينما تستمر الطائرات الأميركية في استهداف قيادات التنظيم في محافظات مأرب وشبوة وأبين. - تنظيم "القاعدة" ينشط في محافظات مأرب وأبين وشبوة والبيضاء، ويواجه استهدافات متكررة من القوات الحكومية والطيران المسيّر الأميركي.

أكد مصدر أمني يمني، مساء السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم "القاعدة"، من جراء ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في محافظة مأرب، شرقي البلاد. وقال المصدر الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، طالباً عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إنّ "طائرة أميركية مسيّرة استهدفت دراجة نارية يستقلها منير الأهدل، المُكنى بـ"أبي الهيجاء الحديدي"، في منطقة الحصون بوادي عبيده، ما أدى إلى مقتله هو ومرافقه الشخصي على الفور".

وبحسب المصدر، يعد الأهدل من أبرز قادة التنظيم، وكان ضالعاً في تنفيذ العديد من العمليات "الإرهابية" خلال السنوات الماضية في محافظات يمنية مختلفة. ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة رسمية بخصوص العملية حتى الآن. ومنذ سنوات تنفذ طائرات أميركية مسيّرة ضربات جوية تستهدف قيادات وعناصر يعتقد انتماؤها إلى تنظيم "القاعدة" في عدة محافظات يمنية، من بينها محافظات مأرب وشبوة وأبين، جنوب وشرقي اليمن، وهي مناطق تنشط فيها عناصر التنظيم.

وكانت طائرة أميركية مسيّرة قد استهدفت، مطلع الشهر الجاري، موقعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الشبوان بوادي عبيدة في محافظة مأرب، ما تسبّب بإصابة القيادي أبي محمد الصنعاني بجروح خطرة، توفي بعد ساعات عقب فشل محاولات إنقاذه. وشن مسلحون تابعون لتنظيم "القاعدة"، السبت الماضي، هجوماً مسلحاً استهدف موقع نقطة القنعة في المدخل الشرقي لمدينة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، أدى إلى إصابة قائد عسكري في القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد جاءت عملية الأسبوع الماضي "ضمن ترتيبات عسكرية للتنظيم لتفعيل العمليات في شبوة بعد وصول قيادي في التنظيم يدعى أبو أسامة الدياني إلى المحافظة الجنوبية التي تعد من أهم معاقل التنظيم".

وكان الصنعاني من أبرز قيادات التنظيم في اليمن، ونجا من استهداف سابق في مايو/ أيار الماضي في مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، خلال استهداف اجتماع للتنظيم تسبب بسقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى من أفراد التنظيم حينها. وكان يُعد من أبرز القيادات الأمنية داخل التنظيم، وهو المسؤول عن تنسيق عمليات التنظيم الميدانية خلال السنوات الماضية، إذ يُعتبر حلقة وصل بين أفراد التنظيم في محافظات أبين وشبوة والبيضاء ومأرب.

يشار إلى أن تنظيم "القاعدة" ينتشر بشكل رئيسي في أربع محافظات يمنية، هي مأرب وأبين وشبوة والبيضاء، ويتعرض لاستهدافات من قبل القوات الحكومية والطيران المسيّر الأميركي، الذي استهدف خلال السنوات الماضية عدداً من قيادات التنظيم.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)