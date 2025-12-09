مقتل قياديين من تنظيم القاعدة إثر غارة أميركية على مأرب اليمنية

- غارات أمريكية تستهدف قيادات القاعدة في مأرب: قُتل القياديان عبيدة الحضرمي وأنيس الحاصلي في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، بعد مقتل القيادي منير الأهدل الشهر الماضي في نفس المنطقة. - تصاعد العمليات العسكرية في أبين: جماعة أنصار الشريعة نفذت عملية قنص ضد جندي من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع حملة "سهام الشرق" التي أطلقها المجلس ضد القاعدة في أبين. - انتشار القاعدة واستهدافها: تنظيم القاعدة ينتشر في مأرب، أبين، شبوة، والبيضاء، ويتعرض لهجمات من القوات الحكومية والطيران الأمريكي.

قتل قياديان في تنظيم القاعدة وسقط عدد من الجرحى بينهم امرأة وطفل، مساء الاثنين، إثر شن الطيران الأميركي المسير غارتين على مواقع التنظيم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن. وأفادت مصادر لـ"العربي الجديد" أن القياديين في تنظيم القاعدة عبيدة الحضرمي وأنيس الحاصلي قتلا إثر غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة على مواقع تابعة للتنظيم في منطقة الحضن بوادي عبيدة بمحافظة مأرب النفطية.

وتأتي العملية بعد مقتل القيادي في التنظيم منير الأهدل، الملقب بـ"أبي الهيجاء الحديدي" نهاية الشهر الماضي إثر استهدافه بغارة لطائرة أميركية بدون طيار حين كان يستقل دراجة نارية في منطقة الحصون بوادي عبيدة في مأرب، ما أدى إلى مقتله مع أحد مرافقيه.

إلى ذلك أعلنت جماعة أنصار الشريعة عن تنفيذ عملية قنص استهدفت جنديًا من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت الماضي، في وادي عومران بمديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية التي أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد التنظيم في محافظة أبين نهاية العام 2022، تحت اسم "سهام الشرق"، والتي تتركز معظم عملياتها في وادي عومران بمديرية مودية، محافظة أبين جنوبي البلاد.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ينتشر بشكل رئيسي في أربع محافظات يمنية، هي مأرب وأبين وشبوة والبيضاء، ويتعرض لاستهدافات من قبل القوات الحكومية والطيران المسيّر الأميركي، الذي استهدف خلال السنوات الماضية عدداً من قيادات التنظيم.