مقتل قائد في الحشد الشعبي وعدد من العناصر بقصف مقرهم غرب العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي فجر الثلاثاء عن مقتل قائد عملياتها وعدد من العناصر، إثر ضربة جوية أميركية استهدفت مقرا في الأنبار غربي العراق. وأشارت الهيئة في بيان إلى "ارتقاء قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي سعد دواي البعيجي شهيدا مع ثلّة من رفاقه الأبطال، إثر ضربة جوية أميركية غادرة استهدفت مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني".

وأضاف الحشد الشعبي "نحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأميركية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطير".

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر، بمقتل سبعة عناصر في قصف على مقرّ للحشد في محافظة الأنبار. وتحدّث المصدر عن "7 قتلى بينهم قائد عمليات الحشد (في الأنبار) مع مساعده وعدد من عناصر حمايته (...) و13 جريحا، في قصف أميركي على مقر لعمليات الحشد في قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار". وحصل القصف خلال "اجتماع يضم قياديين، ولا يزال بعضهم تحت الأنقاض"، بحسب المصدر نفسه. وقال مسؤول أمني لفرانس برس إن "الجرحى وصلوا إلى مستشفى الخالدية، فيما تدعو المساجد أهالي مدينة الخالدية إلى التبرّع بالدم".

وهيئة الحشد الشعبي تحالف فصائل أسس عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش"، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. ويضم الحشد أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

وتتبنى فصائل عراقية لديها ألوية في الحشد الشعبي وتنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على القواعد والمصالح الأميركية في العراق والمنطقة. في المقابل، أقرّ البنتاغون الخميس للمرة الأولى بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

وبلغت الهجمات على قوات الحشد الشعبي منذ بدء الحرب في المنطقة، نحو 100 ضربة، توزعت على مقار في محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، مخلفة وراءها ما يزيد عن 65 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً يتبعون ألوية وفصائل داخل القوة الأمنية. وبحسب مصادر أمنية من "الحشد الشعبي"، فإن "معظم المقار جرى تغيير أماكنها في إطار إعادة التموضع ومنع تكرار الهجمات".

