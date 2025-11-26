مقتل عنصر من قوات الحكومة السورية في ريف السويداء

- تصاعد التوتر في السويداء بين قوات الحكومة السورية ومجموعات "الحرس الوطني" بقيادة الشيخ حكمت الهجري، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة ووقوع قتلى وجرحى من الطرفين. - وزارة الداخلية السورية تدين الهجمات على نقاطها الأمنية، واصفة إياها بأنها "اعتداءات إرهابية" تهدف لزعزعة الأمن، بينما تتهم "الحرس الوطني" الحكومة بخرق الهدنة باستخدام طائرات مسيّرة. - تشهد السويداء اشتباكات متقطعة وتوترات سياسية وأمنية متزايدة، وسط مخاوف من توسع المواجهات في ظل غياب مسار واضح للتهدئة.

قُتل عنصر من قوات الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، جراء استهدافه بطلق قنّاص من قبل مجموعات ما يُسمّى "الحرس الوطني" المُشكّل حديثاً من قبل الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز، وذلك في ريف محافظة السويداء جنوبي سورية. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن الشاب أحمد زهير الدغيم، وهو عنصر في قوات الحكومة السورية، قُتل جراء استهدافه برصاص قنّاص يتبع لمجموعات "الحرس الوطني" على محور بلدة ولغا بريف السويداء الغربي.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على مقتل الشاب عبد الرؤوف المسلم، وهو عنصر في قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية، وإصابة كل من وسام الزعبي وعبدالله الكفري بجروح متفاوتة، إثر هجوم نفذته مجموعات تعمل تحت مسمى "الحرس الوطني" على نقطة أمنية قرب مدينة بصرى الشام، على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء.

ودانت وزارة الداخلية السورية، ليل الثلاثاء، الهجوم على الحاجز الأمني في ريف السويداء الغربي، ووصفته بأنه "اعتداء إرهابي نفذته عصابات خارجة عن القانون"، مؤكدة أن الهجوم أدى إلى "استشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين أثناء تأديتهم واجبهم"، وأن وحدات الأمن "تعاملت مع مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العصابات". واعتبرت الوزارة أن "هذه الاعتداءات تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار حياة المدنيين في محافظة السويداء".

في المقابل، اتهمت قيادة ما يُسمّى قوات "الحرس الوطني" قوات حكومة دمشق بارتكاب "خرق جديد للهدنة". وقالت في بيان لها ليل الثلاثاء، إنه "عند الساعة 18:40 مساءً، أقدمت عصابات الإجرام التابعة لحكومة دمشق الإرهابية، المتمركزة في بلدتي ريمة حازم والمنصورة، على تنفيذ خرق جديد للهدنة باستخدام خمس طائرات مسيّرة، إلى جانب الرشاشات الثقيلة والمتوسطة، مستهدفة القطاع الغربي عند بلدتي سليم وعتيل والأوتوستراد الدولي، بما في ذلك منازل المدنيين الآمنين". وأضاف البيان أن الهجوم "أسفر عن ارتقاء شهيد مدني وسقوط عدد من الإصابات والجرحى"، مؤكداً أن "قوات الحرس الوطني تعاملت مع الموقف عبر رمايات دقيقة ومباشرة أدت إلى إخماد مصادر الخرق"، وأن "أي اعتداء سيواجه بالرد المناسب والحاسم".

وتشهد محافظة السويداء منذ أشهر توتراً متصاعداً بين مجموعات محلية مسلحة وقوات الحكومة السورية، في ظل خلافات سياسية وأمنية تفاقمت بعد سقوط النظام السابق في مناطق عدة من البلاد، وتنامي نفوذ الفصائل المحلية في المحافظة. وخلال الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات متقطعة في ريفي السويداء الشرقي والغربي، تخللتها عمليات استهداف متبادل، واستخدام الرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى توتر واسع بين الأهالي، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات في ظل غياب مسار واضح للتهدئة.