- نفذت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عملية نوعية في ريف جبلة، استهدفت مواقع "سرايا الجواد"، وأسفرت عن مقتل قائد المجموعة بشار عبد الله أبو رقية وقياديين آخرين، واعتقال ستة عناصر، وتدمير مستودع أسلحة. - تأتي العملية ضمن سلسلة إجراءات أمنية لملاحقة "الخلايا الإرهابية" في المنطقة، مع تأكيد القيادة على استمرار جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار. - في سياق آخر، شهدت دير الزور والرقة هجمات متفرقة تبناها تنظيم "داعش"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوى الأمنية.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ"النوعية" في ريف مدينة جبلة، أسفرت عن مقتل متزعم ما يُعرف بـ"سرايا الجواد" في منطقة الساحل السوري، وعدد من قياديي المجموعة التابعة لفلول النظام السابق، إضافة إلى توقيف عناصر آخرين.

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان، إن العملية جاءت بعد "رصد دقيق استمر عدة أيام"، واستهدفت موقعين في منطقتي بيت علوني وبسنيا بريف جبلة، يُعتقد أنهما من أبرز معاقل المجموعة المسلحة. وأوضح أن الاشتباكات استمرت نحو ساعة، وانتهت بـ"تحييد" متزعم السرايا في الساحل بشار عبد الله أبو رقية، إلى جانب اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على ستة عناصر. وأضاف الأحمد أن القوات المشاركة في العملية فجّرت مستودع أسلحة وعبوات ناسفة، قال إنها تابعة للمجموعة بالكامل، مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل عنصر من قوات المهام الخاصة وإصابة آخر بجروح طفيفة.

ووفق البيان، تندرج العملية ضمن سلسلة إجراءات أمنية تنفذها قيادة الأمن الداخلي في المحافظة ضد ما تصفها بـ"الخلايا الإرهابية" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار. وأكدت القيادة استمرار عملياتها في ملاحقة المطلوبين ومصادرة الأسلحة، مشددة على أنها "ستواصل أداء واجبها بكل حزم" للحفاظ على الأمن في المنطقة.

وفي الخصوص، أكد مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أن الهجوم جاء على خلفية حملة بحث عن مطلوبين لقوى الأمن الداخلي في قرية حمام القراحلة بريف منطقة جبلة، مشيراً إلى أن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر الأمن والمطلوبين المنتمين لما يسمى "مجموعة سرايا الجواد" في القرية. وأشار المصدر إلى أن قرى أخرى، من بينها الشزريقة وبيت عانا، شهدت اشتباكات مماثلة، مشيراً إلى أن الاشتباكات وقعت على خلفية عمليات تفتيش وبحث عن مطلوبين، تبعها استنفار أمني وانتشار مكثف لقوى الأمن الداخلي في محيط عدد من القرى ضمن المنطقة.

وسبق أن شهدت مناطق في اللاذقية وطرطوس عدة هجمات استهدفت قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع تبنّتها مجموعة "سرايا الجواد"، وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت قبل نحو شهر عن اعتقال ثلاثة من عناصر خلية تتبع للمجموعة في مدينة اللاذقية، وذكرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها نفذت "سلسلة من العمليات الأمنية المتتابعة والمحكمة في مناطق الحفة والقرداحة وجبلة"، أسفرت عن إلقاء القبض عليهم.

وفي سياق آخر، قُتل عنصر من الجيش السوري، فجر اليوم، جراء هجوم لمجهولين استهدف نقطة تمركز في محيط مدينة الميادين، شرق محافظة دير الزور، في هجوم سبقته سلسلة من الهجمات تبناها تنظيم "داعش" في محافظتي الرقة ودير الزور، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف القوى الأمنية. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أمس، بأن 4 من قوى الأمن قتلوا وأصيب آخرون، بهجوم مسلح لمجهولين يُرجح أنهم من عناصر تنظيم "داعش"، استهدف حاجز السباهية، غرب مدينة الرقة، بينما قُتل أحد المهاجمين خلال العملية.