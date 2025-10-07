مقتل عنصر أمن وإصابة ثلاثة باشتباكات مع "قسد" في حلب

دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
07 أكتوبر 2025
عنصر من الأمن السوري في إدلب، 4 مايو2025 (عمر الباو/فرانس برس)
قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الاثنين، وأُصيب ثلاثة عناصر آخرون، جراء استهداف من قبل قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"الإدارة الذاتية" (الأسايش)، الذراع الأمنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على أطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، شمالي سورية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن عنصراً من قوى الأمن الداخلي السوري قُتل، مساء الاثنين، فيما أُصيب ثلاثة عناصر آخرون، إثر استهداف قوات "الأسايش" مجموعة من قوات الأمن السوري عند حاجز العوارض على أطراف الحيين في مدينة حلب. وأكدت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة على الحاجز بين الطرفين، بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات الأمن السوري إلى أطراف الحيين، وسط اشتباكات متقطعة في محيط دوار الشيحان بين قوات "قسد" والجيش السوري، وسقوط قذائف مصدرها "قسد" في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وبحسب المصادر ذاتها، أذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت في الحيين نداءاتٍ تحث المدنيين على عدم الخروج من منازلهم، تزامناً مع وجود عشرات العائلات العالقة في محيط المنطقتين نتيجة الاشتباكات، وإغلاق معظم الطرق المؤدية إليهما، أبرزها الطريق الواصل بين دوار الليرمون ودوار الشيحان، مع توقف حركة الدخول والخروج بشكل كامل من وإلى الحيين.

الجيش السوري عرض عسكري في حلب، 1 يوليو 2025 (حساب وزارة الدفاع على تليغرام)
أخبار
التحديثات الحية

اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري في دير حافر شرق حلب

من جانبها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيانٍ، مساء الاثنين، إن "تحركات الجيش شمال وشمال شرق البلاد تأتي ضمن خطة إعادة انتشار كامل"، مؤكدةً أن "الخطوة جاءت بعد اعتداءات متكررة من (قسد) على المدنيين والجيش"، ومشددةً على أنه "لا نوايا لعمليات عسكرية، ونلتزم باتفاق 10 آذار بالكامل". وأضاف البيان أن "قسد تحاول السيطرة على نقاط وقرى جديدة خلافاً للتفاهمات"، موضحاً أن "الجيش يتحرك لحماية المدنيين وأفراده من اعتداءات متصاعدة".

يُذكر أنه في 22 سبتمبر/ أيلول الفائت، قُتل عنصر من وزارة الدفاع السورية وأُصيب آخرون، كما أُسر خمسة عناصر بعد دخولهم عن طريق الخطأ إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع قوات "الأسايش"، قبل أن تُفرج الأخيرة عن الأسرى بعد أيام من المفاوضات مع قوات الأمن الداخلي السورية المنتشرة على أطراف الحيين.

وتُمنع منذ أشهر دخول أي قوات عسكرية إلى المنطقتين، سواء من وزارة الدفاع السورية أو من قوات "قسد"، التي كانت قد سحبت آخر وحداتها في إبريل/ نيسان الماضي إلى شرق الفرات، بموجب اتفاق خاص بالحيين.

