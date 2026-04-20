مقتل عنصر أمن سوري على يد "فلول" في ريف اللاذقية

- قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السورية وأصيب آخرون في اشتباك مع فلول النظام المخلوع في ريف اللاذقية، حيث تم القبض على العميد آمر الحسن المتورط بجرائم حرب. - شهدت قرية بعبدة عمليات أمنية سابقة انتهت بمقتل وأسر عدد من فلول النظام، بينما اعتقلت قوى الأمن السوري محمد منصورة المسؤول البارز في النظام المخلوع. - نفذت وزارة الداخلية السورية عمليات أمنية في جبلة أسفرت عن مقتل واعتقال عناصر من مليشيا "سرايا الجواد".

قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي، التابعة لوزارة الداخلية السورية، وأصيب آخرون صباح اليوم الاثنين، في اشتباك مع مطلوبين من فلول النظام المخلوع في ريف اللاذقية. وقال مصدر أمني لموقع "العربي الجديد" في اللاذقية إن العنصر قُتل خلال اشتباك مع خلية من فلول النظام المخلوع في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة جنوبي اللاذقية، مضيفاً أن العملية أسفرت أيضاً عن القبض على العميد آمر الحسن، رئيس فرع "أمن الدولة" بمحافظة اللاذقية في عهد النظام المخلوع، خلال العملية الأمنية.

كما أشار إلى القبض أيضاً، خلال العملية، على عنصرين سابقين في النظام السابق. وبحسب المصدر، فإن الحسن متورط بارتكاب عدد من المجازر وجرائم حرب في محافظة اللاذقية.

وكانت قرية بعبدة في ريف مدينة جبلة، بمحافظة اللاذقية، قد شهدت، في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الداخلي، انتهت بمقتل عدد من فلول النظام المخلوع وأسر آخرين، من بينهم قيادي، وذلك عقب مواجهات مسلحة استمرت لساعات.

وفي 31 مارس/آذار الفائت، اعتقلت قوى الأمن السوري محمد منصورة المسؤول البارز في نظام بشار الأسد المخلوع، والمتهم بارتكاب انتهاكات واسعة إبّان ترؤسه فرع جهاز المخابرات العسكرية في محافظة الحسكة، وخلال ترؤسه جهاز "الأمن السياسي" أثناء الثورة. وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ"العربي الجديد" حينها أن منصورة اعتُقل في مدينة جبلة ونقل إلى العاصمة دمشق.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية في فبراير/شباط الفائت عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة جبلة بريف اللاذقية، أسفرت عن مقتل متزعم مليشيا "سرايا الجواد" واثنين من قيادييها، إضافة إلى اعتقال عدد من عناصرها. وسبق أن شهدت مناطق في اللاذقية وطرطوس عدة هجمات استهدفت قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع تبنّتها مجموعة "سرايا الجواد" التي تضم عناصر وضباطاً من فلول النظام المخلوع.