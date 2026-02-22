مقتل عنصر أمن بهجوم لتنظيم "داعش" في الرقة السورية

- شهدت سوريا تصاعدًا في هجمات تنظيم "داعش"، مستهدفة قوى الأمن ووزارة الدفاع في مناطق مثل الرقة ودير الزور، مع دعوات لمزيد من الهجمات ضد الدولة السورية. - نفت الحكومة الأسترالية تقارير عن إعادة مواطنيها من مخيمات في سوريا، مؤكدة أن 34 امرأة وطفلاً أُعيدوا لأسباب فنية، بينما بحثت وزارة الداخلية السورية مع وفد أممي حماية حقوق الأطفال. - توترت مدينة بصرى الشام بعد محاولة اغتيال أحمد العودة، مع مطالبات بمحاكمته، فيما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة، مما يزيد التوتر في الجنوب السوري.

قتل عنصر من قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، بهجوم لعناصر تنظيم "داعش" استهدف حاجزاً لهم غرب مدينة الرقة شمالي سورية، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال أيام، ينفذه عناصر التنظيم. وأوضحت صفحة "الرقة تذبح بصمت" عبر فيسبوك أن الهجوم نفذ باستخدام الأسلحة الرشاشة ضد عناصر الأمن المتمركزين في الحاجز، مشيرة إلى أن العناصر قتلوا أحد منفذي الهجوم. ولفتت إلى أن عنصر الأمن الذي قتل خلال الهجوم يدعى أحمد السيد، وينحدر من محافظة إدلب.

وقتل عنصر من وزارة الدفاع إضافة إلى شخص مدني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء أمس السبت عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في هجوم تبناه التنظيم واستهدف نقطة تمركز في قرية الواسطة شمال محافظة الرقة، كما تبنى التنظيم هجوماً يوم الخميس استهدف عنصراً من الجيش السوري في مدينة الميادين بريف الرقة أيضاً، أدى إلى مقتله على الفور.

بدوره، أوضح الناشط الإعلامي جاسم العلاوي لـ"العربي الجديد" أن التنظيم نشط مؤخراً بعد عملية نقل عناصره إلى العراق، لافتاً إلى أن الهجمات التي ينفذها عناصره تستهدف قوى الأمن الداخلي وعناصر وزارة الدفاع السورية. وأضاف: "لجأ التنظيم منذ عدة أشهر إلى العمليات الفردية، والتي تنفذ من شخص أو شخصين، خاصة في مناطق دير الزور شرق سورية"، وأضاف: "يبدو أن التكتيك ذاته يستخدم أيضاً في باقي المناطق".

وبث تنظيم "داعش" عبر معرفات تابعة له تسجيلاً صوتياً للمتحدث باسمه، السبت، دعا فيه مقاتليه إلى شن هجمات ضد الدولة السورية، وقد نشرته "مؤسسة الفرقان الإعلامية" التابعة له، وقال التنظيم في التسجيل إن "المنطقة شهدت أحداثاً مهمة، ومنها إزاحة النفوذ الإيراني عن سورية وتعيين قائد موال للغرب والأتراك"، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبراً أن "هذا يثبت صحة نضال التنظيم ضد الجماعات الموالية للغرب".

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة مقاتلي عوائل تنظيم "داعش"

نفت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، وفق وكالة رويترز، تقريراً محلياً مفاده أنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري يضم عائلات أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وقالت الوكالة إن 34 امرأة وطفلاً أطلق سراحهم يوم الاثنين من المخيم شمال شرق سورية، لكنهم أعيدوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية، مشيرة إلى أن المجموعة قد تسافر إلى دمشق قبل العودة إلى أستراليا.

وعلى صعيد متصل، استقبل مستشار وزير الداخلية السوري للشؤون القانونية وحقوق الإنسان سامر الحسين، بحضور العقيد عبد الرحيم جبارة مدير إدارة التعاون الدولي، وفد مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، برئاسة فانيسا فريزر، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الوزارة.

واستعرض الجانبان أفق التعاون بين الوزارة والمنظمات الأممية، وبحثا سبل التركيز على دعم جهود تحصين منظومة حقوق الطفل وتطوير الآليات التنسيقية بما يضمن استجابة فعالة للتحديات الراهنة وتوفير الحماية القانونية والميدانية اللازمة، وسبل الارتقاء بالأداء المؤسساتي في معالجة القضايا المرتبطة بحماية الأطفال من تداعيات النزاعات، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تحد من الآثار السلبية على الفئات الهشة في المجتمع.



الشرطة العسكرية تنقل أحمد العودة لدمشق

ظهر أحمد العودة، قائد اللواء الثامن الذي حُلّ بعد سقوط نظام الأسد، في بيان مصور اليوم الأحد، على خلفية توتر شهدته مدينة بصرى الشام بريف محافظة درعا جنوب سورية قبل يومين، أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بمحيط منزله في المدينة. وأشار العودة خلال البيان إلى أن اللواء الذي كان يقوده كان من أولى الفصائل العسكرية في سورية التي تحلّ نفسها وتضع مقدراتها تحت سلطة الدولة السورية، في إطار ضبط القوى والتحرر من الفصائلية، مؤكداً اعتزاله العمل العسكري والسياسي.

وأوضح العودة أنه كان موجوداً في مزرعته خلال حادثة إطلاق النار التي وقعت أول أمس الجمعة، حين فوجئ بمجموعة من المسلحين الذين أطلقوا النار مباشرة عليه، في محاولة لقتله، مشيراً إلى أنه دافع عن نفسه، بينما لاذت المجموعة بالفرار. ولفت إلى أن أشخاصاً ردوا بإطلاق نار على المجموعة، بعد إطلاقها النار في الطريق، ما تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، متهماً المجموعة التي حاولت اغتياله بتلقي التمويل من "حزب الله". وقال العودة إنه يضع نفسه في عهدة الدولة السورية، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، والرئيس أحمد الشرع.

في المقابل، نقل تجمع أحرار حوران عن مصادر محلية في مدينة بصرى الشام أن العودة، وبعد وقت قصير على بث البيان، سلّم نفسه للشرطة العسكرية لنقله إلى دمشق، بينما أشارت صحيفة الثورة إلى أنه سيوضع تحت تصرف القضاء العسكري. وشهدت مدينة بصرى الشام أمس مظاهرة طالبت بمحاكمة العودة، نظمها عشرات الشبان من أبناء المدينة، تلاها إصدار بيان من قبيلة المقداد رفضت فيه تسلم جثة الشاب سيف الدين المقداد الذي قتل سابقاً بمحيط منزل العودة.

توغل إسرائيلي في القنيطرة

وفي سياق منفصل، توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية صيدا الحانوت جنوب محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية، وفق ما أكد المراسل الصحافي سامر المقداد لـ"العربي الجديد". ولفت المقداد إلى أن القرية شهدت عدة عمليات توغل خلال الفترة الماضية، كما اختُطف منها راعي أغنام في الخامس من فبراير/شباط على يد قوة توغلت في القرية.

وتأتي هذه التحركات في سياق استمرار توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث تتكرر عمليات الانتشار العسكري والمداهمات واعتقال المدنيين، إلى جانب تجريف مساحات من الأراضي الزراعية في المناطق الحدودية، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة النشاط العسكري الإسرائيلي داخل العمق الحدودي السوري خلال الأشهر الأخيرة.