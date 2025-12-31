مقتل عنصر أمن بتفجير انتحاري استهدف دورية شرطة في حلب

- تفجير انتحاري في حلب: قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السوري وأُصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بحلب، حيث فجّر شخص مجهول نفسه أثناء تفتيشه، مما أدى إلى تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة. - انفجار في السويداء: قُتل شخص وأُصيبت امرأة في انفجار قنبلة في سوق بمدينة السويداء، وأكد "الحرس الوطني" أن الحادثة وقعت عن طريق الخطأ، داعياً الأهالي للهدوء. - إجراءات أمنية مشددة: شهدت الساحات العامة في سوريا انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين احتفالات رأس السنة، خاصة في المناطق ذات الغالبية المسيحية.

قُتل عنصر من قوات الأمن الداخلي السوري وأُصيب عدد من زملائه بجروح جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في مدينة حلب، شمالي سورية، ليلة رأس السنة، في حادثة هي الأولى من نوعها في المدينة منذ أشهر.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "شهيداً ارتقى وأصيب عدد من عناصر الأمن الداخلي جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بمدينة حلبط"، في حين نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني أن "الشخص فجّر نفسه بالدورية خلال تفتيشه، بعد الاشتباه به".

من جانبها، أوضحت محافظة حلب في بيان أن شخصاً مجهول الهوية نفّذ تفجيراً انتحارياً مستخدماً حزاماً ناسفاً في دورية للشرطة في منطقة باب الفرج، وسط المدينة، وذلك بعدما رصدته قوى الأمن وحاولت اعتقاله. وأضاف البيان أن التفجير أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة ملابسات الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً في محيط الموقع، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاء التفجير في وقت شهدت فيه الساحات العامة ومحيط الكنائس والشوارع الرئيسية في معظم المحافظات السورية، اليوم الأربعاء، انتشاراً أمنياً مكثفاً لوحدات الأمن الداخلي، بهدف تأمين احتفالات رأس السنة، ولا سيما في المناطق ذات الغالبية المسيحية.

انفجار آخر في السويداء

وفي سياق أمني منفصل، قُتل شخص وأُصيبت امرأة بجروح جراء انفجار وقع في أحد الأسواق بمدينة السويداء، جنوبي سورية، في منطقة خاضعة لسيطرة ما يُسمى "الحرس الوطني"، وهو تشكيل أُعلن عنه أخيراً بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز.

وقال "الحرس الوطني" في بيان توضيحي إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن حادثة الانفجار التي وقعت صباح اليوم عند الساعة 11:10 في ساحة الطرشان، نتجت عن انفجار قنبلة كانت بحوزة أحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة مواطنة بجروح".

وأكد البيان أن الحادثة وقعت "عن طريق الخطأ"، ولا يوجد ما يدعو إلى الذعر أو الهلع بين صفوف المواطنين، داعياً الأهالي إلى التحلي بالهدوء والاطمئنان، ومشيراً إلى أن دوريات ووحدات "الحرس الوطني" في حالة استنفار كامل، وتواصل مهامها في حماية الأسواق والأحياء وضمان أمن وسلامة سكان المحافظة.