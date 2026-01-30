مقتل عنصرين من الأمن السوري بهجوم مسلح في دير الزور

دمشق

حسام رستم

حسام رستم
حسام رستم
30 يناير 2026   |  آخر تحديث: 11:45 (توقيت القدس)
انتشار أمني في دير الزور، 22 يناير 2026 (عز الدين القاسم/ الأناضول)
- تعرضت قوة أمنية سورية لهجوم في بلدة البحرة بدير الزور، مما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين، وذلك بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" وانتشار قوى الأمن الداخلي في المنطقة.

- شهد الجنوب السوري توغلات إسرائيلية في القنيطرة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، مع تحليق للطائرات الحربية في الأجواء.

- نفت وزارة الدفاع التركية الأنباء عن انسحاب الجيش التركي من شمالي سوريا، مؤكدة استمرار العمليات بالتنسيق مع الحكومة السورية، ودعت للاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

قتل عنصران وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، بعدما تعرضت قوة أمنية للاستهداف في بلدة البحرة شرق محافظة دير الزور شرقي سورية. وقال الناشط الإعلامي في دير الزور إبراهيم الحسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مجهولين أطلقوا النار على عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء تأديتهم مهامهم في البلدة، ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى في صفوف القوة الأمنية.

ويأتي هذا الهجوم بعد انتشار قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور، عقب خروج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من المحافظة إثر مواجهات مع الجيش السوري، إذ دفعت وزارة الداخلية السورية بتعزيزات أمنية إضافية إلى القرى والبلدات التي أحكم الجيش سيطرته عليها بعد طرد "قسد" من كامل المحافظة.

وفي الجنوب السوري، أفادت قناة الإخبارية السورية بتوغّل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من عدة عربات عسكرية، في الأطراف الغربية لبلدة صيدا الجولان في محافظة القنيطرة، بالتوازي مع توغل ثانٍ قرب قرية الحانوت صباح اليوم الجمعة. كما استهدفت قوات الاحتلال بالرشاشات الثقيلة الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة التل قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة الجنوبي.

دير الزور، سورية، 26 يناير 2026 (عامر السيد علي/العربي الجديد)
دير الزور بعد "قسد": ترميم "جسور الود" فوق ركام الحرب

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، بقذائف الهاون أطراف بلدة جباتا الخشب في الريف الشمالي للقنيطرة، بالتزامن مع تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء الجنوب السوري. وأكد الصحافي نور الحسن من القنيطرة لـ"العربي الجديد" أن القصف طاول أراضي زراعية، وترافق مع إطلاق نار من قاعدة تل أحمر الغربي باتجاه محيط البلدة.

وفي سياق منفصل، نفت مصادر في وزارة الدفاع التركية أنباء تحدثت عن انسحاب الجيش التركي من بعض النقاط شمالي سورية. ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر التركية مساء أمس الخميس قولها إن تلك الأنباء "غير صحيحة"، مؤكدة أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها في المنطقة بالتنسيق مع الحكومة السورية، محذّرة من الانجرار وراء ما وصفتها بـ"الأخبار المضللة"، وداعية إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

