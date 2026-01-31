مقتل عشرة عناصر أمن و37 مسلحاً في هجمات جنوب غربي باكستان

- شهدت ولاية بلوشستان هجمات منسقة من مسلحين بلوش، أسفرت عن مقتل 10 من قوات الأمن و37 مسلحاً، حيث استهدفت الهجمات أكثر من 12 موقعاً. - فرّ عشرات الآلاف من سكان وادي تيرا في شمال غرب باكستان بسبب تحذيرات من عملية عسكرية محتملة، رغم نفي الحكومة الباكستانية وجود أي عملية مخطط لها. - أكد مصدر عسكري أن الانتقال جاء بعد مشاورات حول وجود مسلحين، مشيراً إلى أن المدنيين شُجّعوا على المغادرة لتقليل المخاطر، وسط نفي حكومي لعمليات إجلاء.

أسفرت هجمات منسقة نفذها مسلحون من البلوش، السبت، في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان، عن مقتل عشرة عناصر من قوات الأمن على الأقل و37 مسلحاً. وأكد مسؤول أمني كبير لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه، أن المسلحين شنوا هجمات متزامنة على أكثر من 12 موقعاً، مشيراً إلى تصفية 37 منهم، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن.

إلى ذلك، أفاد شهود عيان بأن عشرات الآلاف من الأشخاص فروا من منطقة جبلية نائية في شمال غرب باكستان خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما بثت المساجد تحذيرات تحث العائلات على الإجلاء قبل عملية عسكرية محتملة ضد مسلحين. وذكر سكان وادي تيرا في إقليم خيبر بختون خوا المتاخم لأفغانستان أنهم غادروا المنطقة إلى بلدات مجاورة، رغم تساقط الثلوج بغزارة والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك استجابة لإعلانات طالبتهم بتجنب مخاطر اندلاع قتال وشيك.

وقال جول أفريدي، وهو صاحب متجر فر مع عائلته إلى بلدة بارا الواقعة على بعد 71 كيلومتراً شرق وادي تيرا: "صدرت إعلانات في المسجد تطالب الجميع بالمغادرة، فغادر الجميع. ونحن أيضاً غادرنا". وأوضح مسؤولون محليون في المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن آلاف العائلات فرت، ويتم حالياً تسجيلها للحصول على المساعدة في بلدات مجاورة.

ويعد وادي تيرا منطقة أمنية حساسة ومعقلاً لحركة طالبان باكستان، وهي جماعة متشددة تشن هجمات على قوات الأمن الباكستانية منذ سنوات. ولم تعلن الحكومة الباكستانية عن أي عملية إجلاء أو أي عملية عسكرية مخطط لها. ونفى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، يوم الثلاثاء، وجود أي عملية مخطط لها أو جارية في تيرا، واصفًا حركة النزوح بأنها انتقال موسمي روتيني مدفوع بالظروف الجوية القاسية في الشتاء.

لكن مصدراً عسكرياً باكستانياً مطلعاً، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أكد أن عمليات الانتقال جاءت بعد أشهر من المشاورات التي شارك فيها شيوخ القبائل ومسؤولو الأقاليم والسلطات الأمنية حول وجود مسلحين في تيرا، قائلًا إن هؤلاء المسلحين كانوا يتحركون بين السكان المدنيين ويمارسون ضغوطاً عليهم. وقال المصدر إنه تم تشجيع المدنيين على المغادرة مؤقتاً لتقليل مخاطر التعرّض للأذى مع استمرار "العمليات الاستخبارية المحددة الأهداف"، مضيفًا أنه ليس هناك أي استعداد لشن هجوم واسع النطاق بسبب التضاريس الجبلية للمنطقة والشتاء.

وكان سهيل أفريدي، رئيس حكومة إقليم خيبر بختون خوا، قد قال الأسبوع الماضي، إنه لم يتم التشاور مع حكومته بشأن عملية انتقال السكان أو أي عملية أمنية في تيرا، واصفاً القرارات بأنها خطوات اتُّخذت خلف أبواب مغلقة دون إشراك الحكومة الإقليمية. ونفى أفريدي ما ذكرته الحكومة الاتحادية بأن السكان يغادرون طواعية بسبب تساقط الثلوج، مؤكدًا أن العائلات تُهجَّر تحت ذريعة عملية أمنية في ظل الطقس البارد.

(فرانس برس، رويترز)