مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

أخبار
مباشر
21 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:48 (توقيت القدس)
مقاتلة مشاركة في الاستعراض الجوي بدبي، 19 نوفمبر 2025 (Getty)
مقاتلة مشاركة في الاستعراض الجوي بدبي، 19 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تحطمت طائرة مقاتلة هندية من طراز "تيجاس" خلال عرض جوي في معرض دبي للطيران، مما أدى إلى وفاة الطيار، وفقًا لبيان حكومة دبي.
- الطائرة كانت تقوم بمناورة على ارتفاع منخفض قبل أن تسقط وتشتعل فيها النيران على بعد 1.6 كيلومتر من موقع العرض، مما أثار ذهول المتفرجين.
- الحادث وقع في اليوم الأخير من المعرض، حيث تصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم، وسارعت سيارات الطوارئ إلى المكان.

قضى طيّار في تحطّم مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران، اليوم الجمعة، بحسب بيان أصدرته حكومة دبي. وأوضح شاهد عيان لوكالة "فرانس برس"، أن الطائرة الحربية كانت تقوم بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالي 1.6 كيلومتر من موقع العرض.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في منشور عبر منصة "إكس": "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران".

وأظهرت مقاطع فيديو جرى التداول بها عبر مواقع التواصل الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين. وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم، بينما هرعت سيارات الطوارئ نحوه. ووقع الحادث في اليوم الأخير من أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط، يتضمن عرضاً جوياً بعد ظهر كل يوم.

(فرانس برس)

باكستان | المقاتلة الصينية J-10C خلال عرض في الصين، 5 11 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

لجنة أميركية: الصين استغلت الصراع بين الهند وباكستان لاختبار قوتها

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
مبنى مدمر في جبهة القتال بزاباروجيا، 19 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

قلق أوروبي من "التهميش" في خطة السلام في أوكرانيا: لسنا حكاماً هنا

نتنياهو وبن غفير خلال مؤتمر صحافي في القدس، 23 مايو 2023 (فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

بن غفير وسموتريتش ضمن فريق وزاري بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة

محررون في السويداء يلتقون محافظ المنطقة، 21 نوفمبر 2025 (لقطة شاشة/فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سورية: تحرير 5 مختطفين في السويداء وهجوم على حاجز عسكري في طرطوس