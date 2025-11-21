مقتل طيار بتحطّم مقاتلة هندية في معرض دبي للطيران

- تحطمت طائرة مقاتلة هندية من طراز "تيجاس" خلال عرض جوي في معرض دبي للطيران، مما أدى إلى وفاة الطيار، وفقًا لبيان حكومة دبي. - الطائرة كانت تقوم بمناورة على ارتفاع منخفض قبل أن تسقط وتشتعل فيها النيران على بعد 1.6 كيلومتر من موقع العرض، مما أثار ذهول المتفرجين. - الحادث وقع في اليوم الأخير من المعرض، حيث تصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم، وسارعت سيارات الطوارئ إلى المكان.

قضى طيّار في تحطّم مقاتلة هندية خلال عرض جوي ضمن معرض دبي للطيران، اليوم الجمعة، بحسب بيان أصدرته حكومة دبي. وأوضح شاهد عيان لوكالة "فرانس برس"، أن الطائرة الحربية كانت تقوم بلفة على علوّ منخفض قبل أن تتحطّم وتشتعل فيها النيران على بُعد حوالي 1.6 كيلومتر من موقع العرض.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في منشور عبر منصة "إكس": "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز تيجاس متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران".

— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 21, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو جرى التداول بها عبر مواقع التواصل الطائرة وهي تسقط بسرعة وتشتعل فيها النيران عند ارتطامها، وسط ذهول المتفرجين. وتصاعد عمود من الدخان من موقع التحطم، بينما هرعت سيارات الطوارئ نحوه. ووقع الحادث في اليوم الأخير من أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط، يتضمن عرضاً جوياً بعد ظهر كل يوم.

(فرانس برس)