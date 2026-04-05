- قُتل طفل يبلغ 14 عاماً برصاص قنّاص حوثي أثناء عودته من المدرسة في حي الروضة بتعز، مما أثار غضب السكان بسبب تكرار استهداف الأطفال. تداول ناشطون فيديو لشقيقة الطفل تسرد تفاصيل الحادثة المؤلمة. - في هجوم مسلح بمديرية الوازعية، قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون من قوات المقاومة الوطنية، حيث هاجم مسلحون قبليون نقطة أمنية وسيارة إسعاف، مما أدى إلى اعتقالات وملاحقات أمنية. - تعيش مديرية الوازعية اضطراباً أمنياً بسبب اشتباكات بين مجموعات قبلية وقوات المقاومة الوطنية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإغلاق طرق رئيسية.

قُتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، اليوم الأحد، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثيين، أثناء عودته من مدرسته في حي الروضة شمالي مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، بأن الطفل تعرّض لإطلاق نار مباشر أثناء مروره في حي الروضة تقاطع كلابة، ما أدى إلى إصابته بطلقة في منطقة الصدر، وأضافت المصادر أنه نُقل إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، إلّا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وبحسب المصادر، فإنّ الحادثة وقعت أثناء خروج الطفل من مدرسته، إذ استهدفه قنّاص متمركز في مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ما أثار حالة من الغضب والحزن بين سكان الحي، خصوصاً مع تكرار حوادث استهداف الأطفال. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيقة الطفل التي كانت برفقته مع أبيها خلال عملية الاستهداف، وهي تسرد تفاصيل الحادثة، في مشهد وصفوه بـ"المؤلم"، يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في المدينة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من حوادث القنص التي طاولت مدنيين في تعز خلال السنوات الماضية، إذ تتهم منظمات حقوقية جماعة الحوثيين بالمسؤولية عن استهداف الأحياء السكنية وقنص المدنيين، بينهم نساء وأطفال. وتُعد عمليات القنص واحدة من أبرز المخاطر اليومية التي تهدد حياة المدنيين في عدد من أحياء المدينة وخاصة في أحياء الروضة وكلابة وزيد الموشكي وعصيفرة، وهي مناطق قريبة من خطوط التماس، ومأهولة بالسكان.

قتيل وثلاثة جرحى في هجوم مسلح

​كما ​قُتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد الأمن التابعين لقوات المقاومة الوطنية، الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية بمديرية الوازعية، غربي محافظة تعز. وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"العربي الجديد" بأن مسلحين قبليين هاجموا نقطة المنسية في منطقة الحضارة بمديرية الوازعية، مستخدمين الأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية.

وأوضحت المصادر أنّ الهجوم لم يقتصر على النقطة الأمنية، بل شمل نصب كمين لسيارة إسعاف تابعة لوحدة صحية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة. ​وفي أعقاب الهجوم، أكدت السلطات الأمنية أنها نفذت عملية ملاحقة وتعقب، أسفرت عن ضبط أربعة من المتورطين في العملية، فيما لا تزال الجهود مستمرة لملاحقة بقية الفارين.

​وتعيش مديرية الوازعية، منذ قرابة خمسة أيام، حالة من الاضطراب الأمني الشديد، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في مفرق الأحيوق، بين مجموعات قبلية محلية وقوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح. وبحسب مصادر محلية، فقد أدت تلك المواجهات إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون، بالتزامن مع حملة اعتقالات طاولت عدداً من السكان وإغلاق لطرق رئيسية تربط المديرية بمحيطها.

وتكتسب مديرية الوازعية أهمية استراتيجية فائقة لكونها تمثل حلقة الوصل بين ريف تعز الجبلي ومناطق الساحل الغربي، إذ تتمركز القوات المشتركة المكونة من المقاومة الوطنية والمقاومة التهامية وألوية العمالقة، وهي قوات عسكرية مدعومة إماراتياً، وتقود الرياض جهوداً لدمجها ضمن القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.