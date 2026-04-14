مقتل ضابط وإصابة 6 جنود من قوات "درع الوطن" في كمين مسلح بحضرموت

- قُتل ضابط وأُصيب ستة جنود من قوات "درع الوطن" في هجوم مسلح استهدف مركبتهم في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، مما يعكس تصاعد الاضطرابات الأمنية في المنطقة. - منطقة العبر تُعد استراتيجية لكونها نقطة التقاء بين محافظات عدة وتضم منفذ الوديعة البري مع السعودية، مما يجعلها ممراً رئيسياً لحركة المسافرين والإمدادات. - الحادثة تأتي وسط توترات بين أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للحكومة الشرعية، حيث تشهد المنطقة حوادث متكررة مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المفتوحة.

قُتل ضابط وأُصيب ستة جنود من قوات "درع الوطن"، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح استهدف مركبتهم العسكرية في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، في واقعة تعكس تصاعد الاضطرابات الأمنية في مناطق الوادي والصحراء. وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ"العربي الجديد"، إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لمركبة عسكرية على الطريق الدولي في منطقة العبر، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل المقدم فرج طارش شقير الأغبري الصبيحي، قائد فصيلة في قوات "درع الوطن"، متأثراً بإصابته، وإصابة ستة جنود بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ منفذو الهجوم بالفرار إلى جهة مجهولة، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم أو إلقاء القبض عليهم حتى الآن. وتُعد منطقة العبر، الواقعة في غرب محافظة حضرموت، واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في شرق اليمن، إذ تشكل نقطة التقاء بين عدة محافظات، بينها مأرب والجوف وشبوة، كما تضم منفذ الوديعة البري الحيوي الرابط مع السعودية، ما يجعلها ممراً رئيسياً لحركة المسافرين ونقل الإمدادات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوترات والانفلات الأمني في مناطق وادي وصحراء حضرموت خلال الفترة الأخيرة، بين أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" المطالب بالانفصال من جهة، والقوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة أخرى، حيث تشهد تلك المناطق حوادث متكررة من التقطع والهجمات المسلحة، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المفتوحة واتساع الرقعة الصحراوية. وتُعد قوات "درع الوطن" تشكيلات عسكرية أُنشئت بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم وتسليح سعودي، وتنتشر في عدد من المناطق الحيوية، ضمن مساعٍ لتعزيز الأمن ومكافحة التهديدات المسلحة.