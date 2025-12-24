مقتل شرطيين بتفجير انتحاري في موسكو

- انفجار في موسكو يودي بحياة ثلاثة أشخاص، بينهم شرطيان، قرب موقع اغتيال الجنرال الروسي فانيل سارفاروف، وسط اتهامات روسية للمخابرات الأوكرانية بتنفيذ الهجوم. - سلسلة اغتيالات تستهدف شخصيات عسكرية روسية ومؤيدين للحرب في أوكرانيا، مع إعلان المخابرات الأوكرانية مسؤوليتها عن بعض الهجمات، وفتح تحقيقات جنائية في الحادث الأخير. - الجنرال سارفاروف، الذي خدم في مهام قتالية في شمال القوقاز وسوريا، كان رئيس مديرية التدريب العملياتي في الجيش الروسي، واغتياله أثار توترات جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

قُتل ثلاثة أشخاص، اليوم الأربعاء، في انفجار في موسكو بعد أن اقترب شرطيان من رجل يتصرف بطريقة تثير الريبة قرب موقع قُتل فيه جنرال كبير قبل يومين بسيارة مفخخة، في عملية قالت روسيا إن المخابرات الأوكرانية هي التي نفذتها. ووقعت سلسلة من الاغتيالات استهدفت شخصيات عسكرية روسية ومؤيدين بارزين للحرب في أوكرانيا منذ اندلاعها قبل نحو أربع سنوات، وأعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن عدد من تلك الهجمات.

وقالت لجنة تحقيق حكومية إن الشرطيين قُتلا بعبوة ناسفة عندما اقتربا من رجل يتصرف بغرابة، مضيفة أن شخصاً ثالثاً قُتل أيضاً في الواقعة، لكن لم تكشف اللجنة عن هويته. وأضافت اللجنة أنها فتحت تحقيقات جنائية تتعلق بقتل عناصر من إنفاذ القانون وتهريب القنابل. وقالت قنوات إخبارية روسية غير رسمية عبر تطبيق "تليغرام" إن منفذ الهجوم انتحاري، وقُتل وهو يفجر القنبلة عندما اقترب منه الشرطيان. وذكرت "رويترز" أنه لم يتسنَّ لها التأكد من هذه التفاصيل بشكل مستقل.

🚨🇷🇺 MOSCOW ROCKED BY NEW EXPLOSION: COPS KILLED AT SAME SITE AS GENERAL’S DEATH



A new explosion reportedly rocked southern Moscow at the exact location where Russian army Lt. Gen. Fanil Sarvarov was previously killed earlier this week, and this time, it turned deadly for… pic.twitter.com/M5OicZq6e4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2025

ووقع الانفجار قرب موقع قُتل فيه اللفتنانت جنرال فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة للجيش الروسي، يوم الاثنين. وقالت روسيا إنها تشتبه في أن أوكرانيا مسؤولة عن اغتياله. ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من أوكرانيا على ذلك. وحدّث موقع ميروتفروريتس، وهو موقع أوكراني غير رسمي يقدم قاعدة بيانات لمن يوصفون بأنهم مجرمو حرب أو خونة، توصيفه لسارفاروف ليشير إلى أنّ الجنرال البالغ من العمر 56 عاماً "تمت تصفيته".

وسارفاروف (56 عاماً)، خدم في السابق في مهام قتالية في شمال القوقاز وسورية. ولد في 11 مارس/آذار 1969 في مقاطعة بيرم الروسية، وتخرج من مدرسة قازان العليا للدبابات في 1990، التابعة لهيئة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية تتارستان الاشتراكية السوفييتية ذاتية الحكم، وتخرج من أكاديمية مالينوفسكي العسكرية للقوات المدرعة في 1999. وتخرج كذلك من الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عام 2008. ومن عام 1992 إلى عام 2003، أمضى سارفاروف ست سنوات مشاركًا مباشرة في العمليات القتالية خلال النزاع الأوسيتي-الإنغوشي، وعملية مكافحة الإرهاب في الشيشان.

وخدم سارفاروف في فوج البنادق الآلية رقم 503. وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، واصل خدمته العسكرية في مديرية العمليات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ثم في مديرية التدريب العملياتي التابعة للقوات المسلحة الروسية. وفي الفترة 2015 ــ 2016، تولى سارفاروف مهمات تتعلق بتنظيم العمليات وإدارتها في سورية. وفي عام 2016، عُيّن رئيسًا لمديرية التدريب العملياتي التابعة للقوات المسلحة الروسية.

(رويترز، العربي الجديد)