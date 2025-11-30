مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم روسي بطائرات مسيّرة قرب كييف

- هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مشارف كييف يسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بينما يكافح رجال الإنقاذ الحرائق في برج سكني. - زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطة أميركية لإنهاء الحرب، وسط انتقادات أوروبية وأوكرانية للمقترح الأولي الذي يعترف بمناطق أوكرانية كروسية. - استعداد روسيا لمحادثات مع الولايات المتحدة حول اقتراح ترامب لإنهاء الحرب، وسط قلق أوكراني وأوروبي من تلبية واشنطن لمطالب موسكو الرئيسية.

قتل شخص وأصيب 11 آخرون في هجوم روسي بطائرات مسيّرة ليل السبت الأحد على مشارف العاصمة الأوكرانية. وأعلن حاكم منطقة كييف، ميكولا كالاشنيك، في منشور على "تليغرام" عن "هجوم آخر بطائرات مسيّرة"، مضيفا أن رجال الإنقاذ يقومون بإخلاء برج سكني بينما تتم مكافحة الحرائق المشتعلة فيه. وقال "للأسف، نتيجة هجوم العدو على فيشغورود، قتل شخص وأصيب 11 آخرون، من بينهم طفل".

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم روسي آخر مساء الجمعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدف كييف وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في جميع أنحاء أوكرانيا. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن فريقاً من المفاوضين الأوكرانيين توجه إلى الولايات المتحدة السبت لبحث الخطة الأميركية لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي باريس الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان المقترح الأميركي الأولي الذي تمت صياغته من دون مشاركة حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، ينص على انسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية، واعتراف الولايات المتحدة بدونيتسك والقرم ولوغانسك كمناطق روسية. وعدلت الولايات المتحدة مسودة الخطة بعد انتقادات من كييف وأوروبا، لكن محتواها الحالي لا يزال غامضاً.

والخميس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من المتوقع وصول ممثلين أميركيين إلى موسكو، في النصف الأول من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن مسؤولين من وزارة الخارجية ومكتب الرئاسة سيمثلون الجانب الروسي في المباحثات، مضيفاً أن مساعديه، فلاديمير ميدينسكي ويوري أوشاكوف، سيكونان من بين الحضور. وقالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن من المتوقع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في غضون أسبوع.

وأكد الرئيس الروسي استعداده لإجراء محادثات حول اقتراح ترامب المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً إنه يمكن أن يشكل أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. وأثار الاقتراح قلق المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين الذين شعروا أن واشنطن رضخت لمطالب موسكو الرئيسية، وهي رفض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي وسيطرة موسكو على خُمس أوكرانيا والحدود القصوى المفروضة على قوام الجيش الأوكراني.

(فرانس برس، العربي الجديد)