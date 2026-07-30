مقتل شخص على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي على كييف

- شنت روسيا هجوماً بالصواريخ الباليستية على كييف، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، ودعا رئيس البلدية السكان إلى الاحتماء في الملاجئ وسط دوي انفجارات واندلاع حرائق. - امتدت الهجمات إلى غربي أوكرانيا، حيث تضررت مبانٍ في لفيف، بينما رفع الجيش البولندي جاهزيته الجوية تحسباً لأي تهديد محتمل. - حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من هجوم روسي واسع، مطالباً بدعم دفاعي من الولايات المتحدة، بينما أعلنت روسيا عن حريق في مستودع نتيجة هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة.

شنّت روسيا، فجر اليوم الخميس، هجوماً واسعاً بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، الذي دعا السكان إلى التوجه إلى الملاجئ، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات عدة في أنحاء العاصمة. وكان كليتشكو قد كتب في وقت سابق عبر تطبيق "تليغرام" أن "العدو يشن هجوماً على العاصمة بأسلحة باليستية"، مشيراً إلى اندلاع حرائق في عدد من أحياء المدينة.

وامتدت الهجمات الروسية إلى غربي أوكرانيا، حيث تضررت مبانٍ سكنية في مدينة لفيف، بحسب رئيس البلدية أندري سادوفي، الذي دعا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش البولندي، فجر اليوم الخميس، رفع جاهزيته الجوية، ودفع بمقاتلات وطائرة إنذار مبكر، مع وضع أنظمة الدفاع الجوي والرادارات في حالة تأهب، تحسباً لأي تهديد قد يطال المجال الجوي البولندي، وذلك في أعقاب القصف الروسي على أوكرانيا.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، من وجود "احتمال كبير" بأن تشن روسيا ضربة واسعة خلال الليل. وكتب زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "أعدّ الروس لهجوم واسع النطاق قبل بضعة أيام، وهناك احتمال كبير أن تُنفذ الضربة هذه الليلة"، داعياً السكان إلى الاحتماء، ومجدداً مطالبته الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بصواريخ "باتريوت"، التي تعد من أبرز منظومات الدفاع الجوي القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية.

في المقابل، أعلنت السلطات الروسية اندلاع حريق في مستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية الروسية "وايلدبيريز" في مدينة بينزا، غربي روسيا، إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما أدى إلى إصابة شخص وإجلاء نحو 200 آخرين.

(رويترز، فرانس برس)