- استهدفت طائرة مُسيّرة يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي دراجة نارية في ريف إدلب الشمالي، مما أدى إلى مقتل شخص في الأربعينات من عمره، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في المنطقة. - نفذت طائرة أخرى غارة على موقع عسكري لمقاتلي التركستان في ريف جسر الشغور، دون معلومات مؤكدة عن الخسائر، ضمن سلسلة عمليات استهدفت شخصيات متشددة. - تستمر قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ملاحقة القادة المتشددين في شمال غربي سورية، بالتنسيق مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

قُتل شخص، ليل الجمعة، إثر استهداف طائرة مُسيّرة يُرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، دراجة نارية كان يستقلها في ريف إدلب الشمالي، شمال غربي سورية، في وقت استهدفت فيه طائرة أخرى يُعتقد أنها تتبع للتحالف موقعاً عسكرياً لمقاتلي التركستان في ريف جسر الشغور غربي المحافظة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن شخصاً في العقد الرابع من عمره قُتل إثر تعرضه لاستهداف مباشر بعدة صواريخ موجهة أثناء قيادته دراجة نارية على طريق مشهد روحين - دير حسان بالقرب من الحدود السورية - التركية شمال محافظة إدلب. وأضافت المصادر أن طائرات الاستطلاع التابعة لقوات التحالف الدولي كانت تحلق بكثافة في أجواء ريف إدلب الشمالي خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما يرجح وقوف التحالف الدولي وراء العملية.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن طائرة ثانية يُرجح أيضاً أنها تابعة لقوات التحالف الدولي نفذت غارة استهدفت مقراً عسكرياً لمقاتلي التركستان، المعروفين سابقاً باسم "الحزب الإسلامي التركستاني"، في مبنى مديرية الزراعة السابق بمنطقة الزعينية في ريف جسر الشغور غربي إدلب. وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم ترد معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الاستهداف. وتأتي هذه الضربات في سياق سلسلة عمليات مماثلة نفذتها القوات الأميركية في شمال غربي سورية خلال الأعوام الأخيرة، واستهدفت شخصيات وقادة تتهمهم واشنطن بالارتباط بتنظيمات متشددة.

ففي 23 فبراير/شباط 2025، قُتل شخص إثر استهداف سيارته بواسطة طائرة مُسيّرة تابعة للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين بلدتي كللي وكفتين شمالي إدلب. وفي ذلك الوقت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ ضربة جوية دقيقة في شمال غربي سورية استهدفت، بحسب بيانها، قيادياً بارزاً في تنظيم "حراس الدين" المتحالف مع تنظيم القاعدة.

كما أعلن الجيش الأميركي في 31 يناير/كانون الثاني من العام نفسه مقتل القيادي في جماعة "حراس الدين" محمد صلاح، في غارة جوية بشمال غربي سورية. وقالت القيادة المركزية الأميركية حينها إن العملية جاءت ضمن جهود مستمرة لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة. وبحسب مصادر "العربي الجديد" آنذاك، نفذت طائرة مُسيّرة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) الهجوم عبر استهداف سيارة من نوع "كيا سبورتاج" كانت تسير على طريق إدلب - باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي مدينة سرمدا شمالي المحافظة.

وعلى الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، تواصل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عمليات ملاحقة المقاتلين والقادة المتشددين، ولا سيما في مناطق شمال غربي سورية ومنطقة الجزيرة السورية. وشهدت الفترة التي أعقبت سقوط النظام تنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت قيادات بارزة في تنظيم "حراس الدين" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق ما أعلنته الجهات المعنية في مناسبات سابقة.

وتشير الضربات الأخيرة إلى استمرار النشاط العسكري والاستخباراتي لقوات التحالف الدولي في الأجواء السورية، وسط متابعة حثيثة لتحركات الجماعات المصنفة متشددة في شمال غربي البلاد، في وقت لا تزال فيه تفاصيل بعض العمليات وهوية المستهدفين تخضع للتدقيق والمتابعة الميدانية.