مقتل شخصين في قصف باكستاني على أحياء سكنية في قندهار

- قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون جراء قصف باكستاني على مناطق حدودية في قندهار، مما دفع السكان للفرار والبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن الحدود. - أدانت حكومة طالبان القصف واعتبرته خرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدة استعدادها للدفاع عن الأراضي وحماية المدنيين، لكنها لم ترد احتراماً للمفاوضات الجارية. - حذّر وزير الدفاع الباكستاني من اللجوء إلى الخيار العسكري إذا فشل الحوار، بينما أكدت طالبان جاهزيتها للرد مع احترام جهود الوساطة.

قُتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراء قصف للقوات الباكستانية استهدف مناطق حدودية في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، بحسب شهادات محلية. وأفاد سكان محليون أن الصواريخ سقطت فجأة على أحياء سكنية في مديريات سبين بولدك وشوراباك، ما دفع الأهالي إلى الفرار والبحث عن ملاذات بعيداً عن الشريط الحدودي.

وقال أحد سكان منطقة شوراباك ويدعى محمد قاسم لـ"العربي الجديد" إن الصواريخ سبّبت مقتل امرأة ورجل إثر سقوط صاروخ على منزلهما، كما أصيب في الحادث أربعة أشخاص بينهم طفلان. وأضاف أن القصف تكرر على فترات متقطعة، ما اضطر مئات الشاحنات العائدة من باكستان المتوقفة على الحدود إلى الانكفاء عن المنطقة.

من جانبه، أدان ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حكومة طالبان القصف، واعتبره خرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكداً أن القوات الأفغانية على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأراضي وحماية المدنيين، لكنها لم تُرد احتراماً للمفاوضات الجارية والجهود الوسيطَة. ويتزامن ذلك مع انطلاق الجولة الثالثة من الحوار بين أفغانستان وباكستان في تركيا لمحاولة حل الملفات العالقة بين البلدين.

من ناحيته، حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من أن بلاده قد تلجأ إلى الخيار العسكري إذا فشل الحوار، واتهم حركة طالبان بالتقاعس في مواجهة مسلحي طالبان الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية. وفي المقابل أكدت مصادر مقربة من قيادة الحركة أن القوات الأفغانية جاهزة وتملك خططاً متعددة للرد إذا استُخدم الخيار العسكري، مع تأكيد القادة على احترام جهود الوساطة ووقف الأعمال الردّية إلى حين نتائج المفاوضات.