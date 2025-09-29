مقتل شخصين في روسيا نتيجة هجوم مسيّرات أوكرانية

- أعلنت السلطات الروسية عن مقتل شخصين، هما طفل وجدّته، نتيجة حريق ناتج عن هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية في بلدة قرب موسكو، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 78 طائرة مسيّرة أوكرانية في عدة مناطق. - أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 23 من أصل 32 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في كييف. - يراقب الكرملين عن كثب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية لأوكرانيا، مؤكداً أنها لن تغير الوضع في ساحة المعركة.

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل شخصين إثر اندلاع حريق نتيجة هجوم لطائرات مسيّرة أوكرانية في بلدة قرب موسكو، وقالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 78 مسيّرة أوكرانية. فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني، الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 23 من أصل 32 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا خلال الليل.

قالت السلطات الروسية، الاثنين، إن حريقاً اندلع نتيجة هجوم لطائرات مسيّرة أوكرانية أدى إلى مقتل طفل وجدّته في بلدة خارج موسكو، خلال ليل الأحد الاثنين، وقال الحاكم المحلي أندري فوروبيوف على تليغرام: "أسقط سلاح الجو الليلة الماضية أربع مسيّرات في فوسكريسينسك وكولومنا" الواقعتين في جنوب شرق العاصمة الروسية، وأضاف: "للأسف، وقعت مأساة في فوسكريسينسك: حيث قتل شخصان بحريق في منزل خاص، هما امرأة تبلغ 76 عاما وحفيدها البالغ ست سنوات". وأشار فوروبيوف إلى أن العديد من المباني الأخرى في فوسكريسينسك الواقعة على مسافة 88 كم جنوب شرق موسكو، تضرر.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 78 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليلة الماضية. وقال البيان: "تم اعتراض وتدمير 78 طائرة مسيّرة أوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة"، وأضاف البيان أنه "تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وتسع فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبع فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وأربع فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاث فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

وفي السياق، قال الكرملين، الاثنين، إن الخبراء العسكريين الروس يراقبون عن كثب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى لأوكرانيا، ولكنهم لن يغيروا الوضع في ساحة المعركة. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه من المهم معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة أو أوكرانيا ستوفر بيانات حول استخدام هذه الصواريخ.

أوكرانيا: إسقاط 23 مسيّرة أطلقتها روسيا

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تطبيق تليغرام، الاثنين، إن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 23 من أصل 32 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق أوكرانيا خلال الليلة الماضية. وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، باستخدام 32 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وأوريل وبريمورسكو أختارسك الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صدّ الهجوم من جانب وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. وأدى هجوم روسي ضخم، أمس الأحد، بطائرات مسيّرة وصواريخ على أوكرانيا استمر 12 ساعة، إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في كييف. وقالت أوكرانيا إنها تعرّضت لهجوم بواسطة 595 مسيّرة و48 صاروخا تلك الليلة، أسقطت الدفاعات الجوية معظمها.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز)