مقتل شخصين بينهم ضابط شرطة في انفجار شمالي موسكو

قُتل ضابط في شرطة المرور الروسية وأُصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في الساحة المقابلة لمحطة سافيلوفسكي شمالي العاصمة موسكو، بالقرب من سيارة تابعة لشرطة المرور كانت ضمن دورية اعتيادية في محيط المحطة. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أن الضابط القتيل هو الملازم أول دينيس براتوشينكو، الذي التحق بالخدمة عام 2019.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية، في بيان، بأن شخصاً مجهولاً اقترب من عناصر الشرطة أثناء وجودهم داخل سيارة الخدمة، قبل أن يعقب ذلك انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر. وعلى الفور، طوقت قوات الأمن المكان وشرعت في تنفيذ إجراءات التحقيق، فيما فُرض طوق أمني مشدد في محيط المحطة مع تقييد جزئي لحركة المرور.

ووصل وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات التحقيق والاطلاع على التدابير الأمنية المتخذة. كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية، وبدء تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الهجوم.

وفيما تحدثت تقارير أولية عن احتمال فرار المشتبه به، خلصت التحقيقات اللاحقة، استناداً إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ومعاينة موقع الانفجار، إلى أن منفذ الهجوم لقي حتفه على الفور. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه به كان يرتدي ملابس سوداء، وقام بتصوير مقطع فيديو قبيل لحظة الانفجار مباشرة، ما يعزز فرضية أن العملية كانت مخططة سلفاً. وأظهرت المعاينات أن الانفجار ألحق أضراراً جسيمة بسيارة الدورية، حيث تحطم زجاجها وتضرر هيكلها ومقصورتها الداخلية.

(رويترز، فرانس برس)