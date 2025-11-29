مقتل شخصين بغارة أميركية في محافظة مأرب اليمنية

- تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن، حيث استهدفت غارة أميركية بطائرة بدون طيار عناصر من تنظيم القاعدة في مأرب، بينما شن التنظيم هجومًا في شبوة، مما أدى إلى إصابة قائد عسكري. - في حضرموت، توترت الأوضاع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت، مع تبادل التحشيدات العسكرية واتهامات بالاعتداء على مرافق نفطية. - في صنعاء، حاصرت جماعة الحوثيين منزل رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، وسط توترات داخلية وانقسامات في الحزب.

قتل شخصان، السبت، بغارة جوية لطائرة أميركية من دون طيار، استهدفت دراجة نارية في منطقة الحصون بمديرية الوادي في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإنه "لم يتم التعرف على هوية القتيلين الذين يعتقد أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة في اليمن".

وشن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة، السبت الماضي، هجوماً مسلحاً استهدف موقع نقطة "القنعة" بالمدخل الشرقي لمدينة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، أسفر عن إصابة قائد عسكري في القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فقد جاءت عملية الأسبوع الماضي "ضمن ترتيبات عسكرية للتنظيم لتفعيل العمليات في شبوة بعد وصول قيادي في التنظيم يدعى أبو أسامة الدياني إلى المحافظة الجنوبية التي تعد من أهم معاقل التنظيم".

وكانت طائرة أميركية مسيّرة استهدفت، مطلع الشهر الجاري، موقعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الشبوان بوادي عبيدة في محافظة مأرب، ما تسبّب بإصابة القيادي أبي محمد الصنعاني بجروح خطيرة، توفي بعد ساعات عقب فشل محاولات إنقاذه.

وكان الصنعاني، الذي يُعدّ من أبرز قيادات التنظيم في اليمن، قد نجا من استهداف سابق في مايو/ أيار الماضي في مديرية مودية بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، خلال استهداف اجتماع للتنظيم تسبب بسقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى من أفراد التنظيم حينها. ويُعد الصنعاني من أبرز القيادات الأمنية داخل التنظيم، وهو المسؤول عن تنسيق عمليات التنظيم الميدانية خلال السنوات الماضية، إذ يُعتبر حلقة وصل بين أفراد التنظيم في محافظات أبين وشبوة والبيضاء ومأرب.

يشار إلى أن تنظيم القاعدة ينتشر بشكل رئيسي في أربع محافظات يمنية، هي مأرب وأبين وشبوة والبيضاء، ويتعرض لاستهدافات من قبل القوات الحكومية والطيران المسيّر الأميركي، الذي استهدف خلال السنوات الماضية عدداً من قيادات التنظيم.

أوامر قبض قهرية بحق زعيم حلف قبائل حضرموت وقائد وحداتها المسلحة

في سياق منفصل، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت اليمنية، اليوم السبت، أوامر قبض قهرية بحق كلٍّ من الشيخ عمرو بن حبريش، زعيم حلف قبائل حضرموت، ومبارك أحمد بن بكر العوبثاني، قائد قوات "حماية حضرموت" التابعة للحلف، على خلفية اتهامات بالقيام بأفعال يعاقب عليها القانون.

ووفقاً لوثيقتين قضائيتين صادرتين عن نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بحضرموت، فإن أوامر القبض استندت إلى مواد متعددة من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع. وطالبت النيابة في تعميمها مدير عام الأمن والشرطة بحضرموت الساحل بضبط المذكورين فوراً، واستخدام القوة القانونية عند الضرورة، مؤكدةً ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية والسلطات العامة في تنفيذ الأوامر، التي حملت توقيع القاضي فهمي عبد الله الشدادي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، والصادرة بتاريخ اليوم السبت.

وجاء صدور أوامر القبض القهري بعد ساعات من نشر وحدات تابعة لحلف قبائل حضرموت، الذي يرأسه بن حبريش، مجاميع مسلحة في منشآت المسيلة النفطية، شرقي البلاد.

في سياق متصل، اتهمت المنطقة العسكرية الثانية مجاميع تابعة لحلف قبائل حضرموت بالاعتداء على قوات حماية الشركات واقتحام مرافق تابعة لشركة بترومسيلة، ووصفت الخطوة بأنها "تصعيد خطير" يستهدف مقدرات البلاد، محذرة من "عواقب وخيمة" إذا استمرت الهجمات. وقالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية إنها ستتخذ كافة الإجراءات "بما يضمن سلامة وأمن ممتلكات الشعب ومكاسبه، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بها".

واعتبرت المنطقة العسكرية الثانية أن ما أقدم عليه من وصفتهم بـ"المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون" التابعة لعمرو بن حبريش بالاعتداء على بعض المواقع التابعة لقوات حماية الشركات، واقتحام شركة بترومسيلة، "يعد تصعيداً خطيراً واستهدافاً لواحدة من أهم مقدرات الشعب، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني". وأعربت القيادة عن إدانتها بشدة هذه الاعتداءات، محذرة الجميع من الاستمرار في هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، داعيةً إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية".

وتشهد حضرموت توتراً أمنياً متزايداً وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، بالتزامن مع استمرار التحشيدات المتبادلة بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش. وكان قائد قوات "الدعم الأمني" في حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أبو علي الحضرمي قال في تصريحات، الأحد الماضي، إنه لن يسمح لبن حبريش بالتمدد في حضرموت، وذلك بالتزامن مع دفع الانتقالي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، والدعوة إلى فعالية حاشدة يوم غدٍ بالتزامن مع ذكرى عيد الجلاء.

الحوثيون يحاصرون منزل رئيس حزب موالٍ لهم

إلى ذلك، أقدمت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، السبت، على محاصرة منزل رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء الموالي للحوثيين) صادق أمين أبو رأس. واعتبر فهد صادق أبو رأس، نجل القيادي المؤتمري، في تغريدة له على موقع فيسبوك أن "محاصرة منزل الوالد صادق أمين أبو رأس في صنعاء تجاوز سافر لا يمكن السكوت عنه"، واصفاً ما يجري بأنه "استهتار بكل الأعراف، وخط أحمر يجب أن يتوقف فوراً". وجاءت محاصرة منزل القيادي أبو رأس بعد ساعات من قراره تعيين رئيس برلمان صنعاء يحيى الراعي أميناً عاماً لحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء) بدلاً من غازي الأحول الذي اختطفه الحوثيون في أغسطس/ آب الماضي.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثيين قد قام، في أغسطس/ آب الماضي، باختطاف أمين عام الحزب غازي أحمد الأحول، مع اثنين من مرافقيه، واقتادهم إلى مكان مجهول، حيث تمت عملية الاختطاف تحت غطاء مبررات أمنية وقانونية. وجاء اختطاف الأحول حينها تزامناً مع استعدادات الحزب لإحياء ذكرى تأسيسه الثالثة والأربعين التي توافق 24 أغسطس، قبل أن يعلن الحزب إلغاء جميع فعالياته الاحتفالية بذكرى التأسيس استجابة لأوامر وتهديدات الحوثيين.

وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح مع جماعة الحوثيين تشكيل "المجلس السياسي الأعلى"، بما هو هيئة تنفيذية عليا لحكم اليمن، ليصبح التحالف بين الطرفين رسمياً، بعد أن كان يتخفى وراء إعلان مواقف مشتركة من "العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية والإمارات. وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2017، دعا صالح أنصاره للانتفاضة ضد جماعة الحوثيين، لكن الجماعة أخمدت التمرد بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين في صنعاء انتهت بمقتل صالح، ومعه الأمين العام للحزب عارف الزوكا، في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وبعد مقتل صالح، انتقلت رئاسة الحزب ــ جناح صنعاء إلى القيادي صادق أبو رأس، الذي شكل مطلع 2018 قيادة جديدة للحزب من قيادات مؤتمرية في صنعاء، قابعة تحت الإقامة الجبرية، وتمارس تحالفاً معلناً - بالإجبار - مع الحوثيين. ويشغل أبو رأس منصب رئيس الحزب، وله ثلاثة نواب هم نجل صالح المقيم في الإمارات أحمد (عُيّن غيابياً قبل أن يُفصل لاحقاً)، ورئيس برلمان حكومة صنعاء الشيخ يحيى الراعي، وقاسم لبوزة، فيما يشغل غازي أحمد الأحول منصب الأمين العام للحزب. في المقابل، فإن "المؤتمر الشعبي" ــ جناح الشرعية، له قيادة مستقلة برئاسة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، ويشغل رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر منصب الأمين العام للحزب، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني منصب الأمين العام المساعد. بموازاة ذلك، هناك جناح ثالث للحزب مدعوم من الإمارات على رأسه أحمد علي عبد الله صالح، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، ومحافظ تعز الأسبق حمود الصوفي، وأحمد الكحلاني.

وتأسس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس/ آب 1982، ويُعدّ أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، وساهم مع الحزب الاشتراكي اليمني في تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990. وفي الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان 1993، حصد المؤتمر الشعبي اليمني 121 مقعداً من أصل 301، وفي انتخابات 1997، حصد 187 مقعداً، ثم في انتخابات 2003، حصد 238 مقعداً، ما أهله لتشكيل الحكومة حتى سقوط صالح في 2011 إثر الاحتجاجات التي عمّت اليمن في ظل ثورات الربيع العربي.