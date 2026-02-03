مقتل سيف الإسلام القذافي في الزنتان غربي ليبيا

- أعلنت مصادر ليبية عن مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عملية اغتيال غامضة بمدينة الزنتان، جنوب غربي طرابلس، حيث أكد مستشاره السياسي أن الاغتيال كان مدبرًا. - نفت وكالة الأنباء الليبية واللواء (444- قتال) أي علاقة لهما بالاشتباكات في الزنتان أو بمقتل سيف الإسلام، مؤكدين عدم وجود قوات أو أوامر تتعلق بملاحقته. - سيف الإسلام، الذي لعب أدوارًا بارزة قبل ثورة 2011، توارى عن الأنظار بعد سقوط حكم والده واعتقاله ثم الإفراج عنه لاحقًا.

أعلنت مصادر ليبية عن مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في عملية اغتيال غامضة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الزنتان، جنوب غربي العاصمة طرابلس. وأكد المستشار السياسي لسيف القذافي عبد الله عثمان في حديث لـ"العربي الجديد" نبأ الاغتيال، مضيفا أن مقتل سيف الإسلام القذافي جاء نتيجة "عملية اغتيال مدبرة" تمت خلالها مداهمة مقر سكنه في منطقة الحمادة، جنوب الزنتان الجبلية، أقصى غرب البلاد.

وفيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن سيف الإسلام القذافي قتل خلال اشتباكات، ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللواء (444- قتال) نفى "بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي". ونقلت الوكالة عن بيان للواء أنه "لا توجد له أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في نطاقها الجغرافي، كما أنه لم تصدر للواء أي تعليمات أو أوامر تتعلق بملاحقة سيف الإسلام القذافي".

وأوضح اللواء أن "هذا الأمر ليس ضمن لائحة مهامنا العسكرية أو الأمنية، وأنه غير معني بما جرى في الزنتان، ولا تربطه أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتباكات التي تحدث هناك".

وسيف الإسلام هو نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وُلد في الخامس من يونيو/حزيران 1972، ولعب أدوارا بارزة في الشأن العام الليبي قبل ثورة 2011، لكن بعد سقوط حكم والده الذي قتل هو الآخر على يد مسلحين خلال أحداث الثورة، توارى سيف الإسلام عن الأنظار قبل اعتقاله لاحقا ثم الإفراج عنه.