مقتل سوريَّين وجندي في هجوم مسلح استهدف محيط منزل محافظ عدن

- هجوم مسلح في عدن يودي بحياة ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان سوريان، ويستهدف حراسة منزل محافظ العاصمة المؤقتة، مما يبرز التحديات الأمنية المستمرة في المدينة. - السلطات المحلية تبدأ تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني، مع تأكيدها على اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة القضية دون الكشف عن دوافع الهجوم. - عدن تواجه تحديات أمنية متزايدة، تتضمن اغتيالات واشتباكات مسلحة، رغم الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين.

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم زوجان من الجنسية السورية، مساء الخميس، إثر هجوم مسلح استهدف القوة المكلفة بحراسة منزل وزير الدولة ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبد الرحمن شيخ، في مديرية المنصورة شماليّ المدينة.

وقالت السلطة المحلية في عدن، في بيان، إن "أحد العناصر المنفلتة" أطلق النار باتجاه الجنود المكلّفين بحراسة منزل المحافظ في حي ريمي بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتل الجندي أحمد البطاني، إضافة إلى وفاة رجل وزوجته من الجنسية السورية كانا يمران في المكان أثناء وقوع الحادث. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار عقب تنفيذ العملية.

وأوضحت السلطة المحلية أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات الملاحقة والتحقيق لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة القضية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن دوافع الهجوم أو هوية المنفذ.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، تحديات أمنية متواصلة، تتخللها حوادث اغتيال واشتباكات مسلحة وهجمات تستهدف شخصيات أمنية وعسكرية ومسؤولين حكوميين، رغم الحملات الأمنية المتكررة التي تعلنها السلطات لتعزيز الاستقرار وضبط السلاح وملاحقة المطلوبين.