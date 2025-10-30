مقتل ستة جنود باكستانيين غرب البلاد.. واشتباكات متبادلة مع الهند

- شهدت مقاطعة كرم القبلية في باكستان عملية عسكرية أسفرت عن مقتل ستة جنود باكستانيين وسبعة من عناصر طالبان، وسط تبادل إطلاق النار مع الهند. - تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان بعد تهديد وزير الدفاع الباكستاني بالتدخل العسكري في أفغانستان، مما أثار غضباً وانتقادات في باكستان، بينما رفضت طالبان التعليق. - أثارت قضية اللاجئين الأفغان الذين نقلتهم باكستان إلى الحدود قلقاً إنسانياً، وناقشت طالبان سبل التعامل مع الأزمة ووصفتها بـ"الإهانة بحق اللاجئين".

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ستة من جنوده خلال عملية مسلحة لقواته في مقاطعة كرم القبلية شمال غربي باكستان، كما أعلن عن تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية على الحدود، متهماً إياها بخرق توافق وقف إطلاق النار. وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان له مساء الأربعاء، إن ستة من جنوده، بينهم ضابط برتبة نقيب، قتلوا خلال عملية في مقاطعة كرم القبلية المحاذية للحدود الأفغانية.

وأضاف البيان أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية في مقاطعة كرم، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما أدى أيضاً إلى مقتل سبعة من عناصر طالبان. وأكد الجيش أن العمليات المسلحة متواصلة في كل أنحاء البلاد ضد من يعبث بأمن واستقرار باكستان، مؤكداً أن تضحيات الجيش "لن تذهب عبثاً". من جانبها، أعلنت طالبان الباكستانية، في بيان، مقتل وإصابة 20 من عناصر الجيش الباكستاني خلال مواجهات في مقاطعة كرم القبلية، كما أعلنت مقتل خمسة جنود في هجوم على مركز أمني في مقاطعة خيبر القبلية.

وكان هجوم بالصواريخ قد استهدف قطار "جعفر إكسبريس"، الذي كان في طريقه من مدينة كويته إلى بشاور، وألحق الهجوم أضراراً بالقطار أدت إلى توقفه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. وفي الأثناء، أعلن الجيش الباكستاني تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية في وقت متأخر من مساء الأربعاء على النقطة الحدودية المعروفة بوادي نيلم. وقال في بيان ثان إن القوات الهندية خرقت اتفاقية وقف إطلاق النار، وإن القوات الباكستانية ردّت بالمثل.

طبول حرب بين أفغانستان وباكستان

وفي ما يخص الصراع بين أفغانستان وباكستان، قال وزير الدفاع الباكستاني في أحدث تصريحاته إن الجيش قد يدخل الأراضي الأفغانية إذا دعت الحاجة لـ"إسقاط حكومة طالبان"، محذراً من أن ما حصل في جبال توره بوره عام 2001 على يد القوات الأميركية "سيتكرر من جديد"، وأن طالبان الأفغانية "ستضطر إلى العودة إلى الكهوف مرة أخرى". وأثارت تصريحات الوزير غضباً واسعاً في باكستان، حيث وُجهت له انتقادات شديدة.

وفي تطور لافت، أعلن زعيم "حركة الحماية عن البشتون" في باكستان، منظور بشتين، أن المناطق البشتونية في شمال وجنوب غربي باكستان "تابعة لأفغانستان ومحتلة من قبل الجيش الباكستاني"، مطالباً سكان هذه المناطق بعدم دعم الجيش بأي شكل من الأشكال.

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع مسؤولين في حكومة طالبان للرد على تصريحات وزير الدفاع الباكستاني، لكنهم قالوا إن "التصريحات لا تستحق التعليق"، فيما أكد أحدهم أن زعيم طالبان، الملا هيبة الله أخوند زاده، منع كل المسؤولين من التصريحات باستثناء الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، وأمر باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بدلاً من الإدلاء بتصريحات.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: "نحن لا نريد الحرب، لكن في حال حدوثها سنجعل باكستان عبرة للدول الأخرى. إنها تنفذ مشروعاً أميركياً جديداً كما فعلت عام 2001، وما يحدث في أفغانستان نتيجة توافق وصداقة بين قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، والرئيس الأميركي دونالد ترامب".

كما نشر عضو وفد التفاوض الأفغاني في مفاوضات الدوحة، أنس حقاني، أبياتاً من الشعر على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها ما معناه: "كل القضايا يمكن حلها عبر الحوار، لكنك لم تركن إليه. لا أدري من نصحك برفض الحوار؟ أما نحن، فلو عبرنا الحدود فسترى الجنود في مدينة جهلم". (وجهلم مدينة في إقليم البنجاب، كبرى الأقاليم الباكستانية).

وعلم "العربي الجديد" من مصادره أن زعيم طالبان وقادة الحركة ناقشوا قضية اللاجئين الأفغان الذين أخرجتهم القوات الباكستانية من منازلهم ونقلتهم إلى الحدود، حيث أُغلقت المنافذ في وجوههم، وهم الآن في أوضاع إنسانية صعبة على امتداد الطرق، بينهم نساء وأطفال. وناقشت قيادة الحركة سبل التعامل مع القضية في حال استمرار باكستان في إغلاق الحدود وما وصفته بـ"الإهانة بحق اللاجئين".