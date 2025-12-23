مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في تحطم طائرة قرب أنقرة

- أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، وفاة الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، بعد تحطم طائرة كانت تقله مع مسؤولين ليبيين آخرين قرب قرية في أنقرة. - أفاد وزير الداخلية التركي بأن الطائرة، التي كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، انفجرت بعد سقوطها نتيجة احتراق خزان الوقود، وكانت مسجلة في مالطا. - الطائرة كانت تقل وفداً ليبياً بارزاً، وفقد الاتصال بها بعد طلب هبوط اضطراري بسبب عطل كهربائي، مما أدى إلى تحطمها.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، وفاة الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وذلك بعد إعلان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّه برفقة مسؤولين ليبيين آخرين، على بُعد 2 كم جنوبي قرية بقضاء هيمانا بأنقرة.

وأفاد وزير الداخلية التركي، في منشور آخر على منصة إكس، بأن قوات الدرك تمكنت من العثور على حطام الطائرة المتجهة من أنقرة إلى طرابلس، على بعد نحو كيلومترين جنوبي قرية كيسيكفاك، التابعة لقضاء هيمانا في ولاية أنقرة.

من جهتها، قالت قناة سي إن إن تورك إن انفجارا وقع بالطائرة عقب سقوطها، ناجما عن احتراق خزان الوقود، ناقلة مشاهد تظهر تناثر قطع من حطام الطائرة. كما عرضت القناة مقطعا آخر من كاميرا مراقبة يوثق انفجارا شديدا تزامن مع ارتطام الطائرة بالأرض، مشيرة إلى أن الطائرة مسجلة في مالطا.

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "A Haber" أن الطائرة كانت تقل وفدا يضم، إلى جانب الفريق أول محمد علي الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، كلا من الفريق ركن الفيتوري غريبيل رئيس أركان القوات البرية، و العميد محمود القطيوي رئيس جهاز التصنيع الحربي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد العصاوي دياب ، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب ، إضافة إلى ثلاثة من طاقم الطائرة وهم من الأجانب.

وكان وزير الداخلية التركي، قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتصال فُقد بطائرة خاصة من طراز "فالكون"، مساء اليوم، أثناء توجهها إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية محمد علي الحداد.

وأوضح يرلي كايا، في منشور عبر منصة إكس أن الاتصال انقطع في تمام الساعة 8:52 مساء بطائرة من طراز "فالكون 50"، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، بعد إقلاعها من مطار أسنبوغا في أنقرة عند الساعة 8:10 مساء، متجهة إلى طرابلس.

وأضاف أن الطائرة طلبت هبوطا اضطراريا أثناء تحليقها بالقرب من منطقة هيمانا، جنوب العاصمة، إلا أن الاتصال بها تعذر بعد ذلك، وأشار إلى أن الطائرة كانت تقل خمسة أفراد، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بأي تطورات لاحقة.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية أن الطائرة طلبت، عقب إقلاعها، العودة والهبوط الاضطراري، وجرى بالفعل إعداد مسار للهبوط بعد الإبلاغ عن عطل كهربائي، قبل أن يُفقد الاتصال بها. وفي السياق نفسه، أفادت القناة نقلا عن شهود عيان بسماع دوي انفجار في المنطقة، في حين رصدت كاميرات مراقبة ضوءا قويا في سماء المنطقة، تزامن مع توقيت فقدان الاتصال بالطائرة.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الليبية قد أجرى زيارة رسمية إلى تركيا، حيث استُقبل بمراسم رسمية من قبل رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقدار أوغلو في مقر هيئة الأركان العامة، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر.