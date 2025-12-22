مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء انفجار جنوبي موسكو

- قُتل الجنرال الروسي فانيل سارفاروف في انفجار سيارة بموسكو، وتحقق السلطات في احتمال تورط الاستخبارات الأوكرانية في الحادث. - تعرضت منطقة كراسنودار الروسية لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مما أدى إلى تضرر سفينتين ورصيفين بحريين واندلاع حريق كبير. - استضافت ميامي محادثات بين مسؤولين روس وأوكرانيين لبحث إنهاء الحرب، ووصفت المحادثات بأنها مثمرة وركزت على توحيد المواقف بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.

قُتل جنرال في هيئة أركان الجيش الروسي جراء انفجار سيارة في جنوب موسكو، صباح الاثنين، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث. وأفادت اللجنة في بيان بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة الجنرال فانيل سارفاروف، وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط الاستخبارات الأوكرانية بالحادث.

من جهة أخرى، قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية، اليوم الاثنين، إنّ سفينتين ورصيفين بحريين تضررت جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تليغرام إنه تم إجلاء جميع أفراد أطقم السفن في مرفأ فولنا في المنطقة بأمان. وذكرت السلطات أن الأضرار أدت إلى انتشار حريق على مساحة تصل إلى 1500 متر مربع.

وفي أوكرانيا، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية إثر غارات روسية استهدفت مقاطعة خيرسون. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنّ القوات الروسية استخدمت طائرات مسيّرة ومدفعية وطائرات لضرب 31 مستوطنة في جميع أنحاء مقاطعة خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، كما تضررت عدة مبانٍ.

وتأتي هذه التطورات بعيد استضافة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية مسؤولين روس وأوكرانيين ضمن جولة مباحثات جديدة لإنهاء الحرب على أوكرانيا، على أساس خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخضعت لتعديلات أوروبية وأوكرانية لاحقاً.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف على منصة إكس، أمس الأحد، إنّ المحادثات التي عُقدت على مدار ثلاثة أيام في فلوريدا، كانت مثمرة وركزت على توحيد المواقف. وبعد اجتماعه مع كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير، السبت، التقى ويتكوف ومستشار ترامب جاريد كوشنر، أمس الأحد، بمسؤولين من أوكرانيا وأوروبا، ثم اجتمعوا بشكل منفصل مع الوفد الأوكراني بقيادة رستم عمروف. ووصف ويتكوف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، محادثات الأحد بأنها "مثمرة وبناءة" وركزت على "نهج استراتيجي مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا" ولم يشر إلى محادثاته مع الروس.

(فرانس برس، العربي الجديد)