مقتل جندي صربي من "يونيفيل" بقصف في جنوب لبنان

- أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) عن مقتل جندي صربي وإصابة اثنين آخرين جراء قصف استهدف موقعها، وبدأت تحقيقاً في الحادث بالتعاون مع السلطات الوطنية. - اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بإطلاق قذائف هاون على موقع يونيفيل في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل الجندي الصربي، وأشار إلى تزايد المقذوفات في المنطقة. - أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الذي أصاب جنديين إسبانيين بجروح طفيفة، داعية إلى تحقيق شامل والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار واحترام سيادة لبنان.

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الخميس، مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء قصف استهدف موقعاً تابعاً لها في جنوب لبنان، قبل أن يتبين لاحقاً أن العنصر القتيل يحمل الجنسية الصربية.

وقالت يونيفيل، في بيان، إن "جندياً من قوات حفظ السلام التابعة ليونيفيل توفي فجر اليوم متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه"، مشيرة إلى أن الحادث وقع ليل الأربعاء، وأنها باشرت تحقيقاً فيه، داعية السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق كذلك.

وفي وقت لاحق، أفادت وزارة الدفاع الصربية بأن عنصر حفظ السلام الذي قُتل صربي الجنسية، موضحة أنه توفي متأثراً بجروحه بعد إصابته جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة. وأضافت الوزارة أن السرجنت ميلوفان يوفانوفيتش، المولود عام 1989، تلقى علاجاً طبياً داخل القاعدة قبل نقله بمروحية إلى مركز استشفائي جامعي في بيروت، حيث توفي لاحقاً.

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بإطلاق قذائف هاون أصابت موقعاً ليونيفيل في منطقة دبين بجنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمم المتحدة وإصابة اثنين آخرين. وقال الجيش، في بيان، إنه رصد خلال الليل عمليات إطلاق عدة في منطقة القطراني نفذها حزب الله، وسقطت داخل موقع تابع ليونيفيل، مضيفاً أن فحص مسار الإطلاق "يشير بوضوح" إلى أن النيران أطلقت من جانب الحزب.

وبحسب يونيفيل، يشارك نحو 170 عنصراً صربياً ضمن القوة الدولية التي تضم قرابة 7500 عنصر من نحو خمسين دولة. وقالت القوة الدولية إنها رصدت "تزايداً ملحوظاً" في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، مؤكدة أنه "يجب وضع حد للعنف".

إسبانيا تدين هجوماً على قاعدة أممية في جنوب لبنان

ولا تتوقف الحكومة الإسبانية عن إدانة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وآخر هذه العمليات هجوم بقذائف هاون وقع اليوم الخميس، واستهدف قاعدة ميغيل دي سرفانتس الإسبانية في جنوب لبنان، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الإسبانية. وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين إسبانيين بجروح طفيفة ومقتل جندي صربي من قوات حفظ السلام.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الهجوم، الذي لم تُعرف الجهة المنفذة له بعد، وقع قرب القاعدة، وأن هدفه كان المجمع الذي يُستخدم مقراً للواء متعدد الجنسيات، ويقوده الجنرال الإسباني أنطونيو أورتيز.

وأفادت وزارة الدفاع الإسبانية بأن الجندي الصربي توفي متأثراً بجراحه، في حين نُقل الجنديان الإسبانيان للعلاج من كدمات في المستشفى الميداني للقاعدة، وغادرا المستشفى لاحقاً، وفقاً لهيئة الأركان المشتركة الإسبانية.

وسرعان ما أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إدانته لـ"عمليات العنف الشديدة"، ودعمه، وفق تعبيره، لـ"الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الدفاع عن السلام تحت غطاء الأمم المتحدة". وتابع سانشيز منشوره قائلاً: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بشكل تام بوقف إطلاق النار المعلن عنه أمس، وأن تنتهي الأعمال العدائية. فالسلام هو المستقبل الوحيد".

بدوره، سارع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي يقوم بزيارة إلى باريس، إلى إدانة الهجوم من العاصمة الفرنسية، مقدماً تعازيه في وفاة جندي حفظ السلام الصربي، ومتمنياً الشفاء العاجل للجنديين الإسبانيين المصابين، وداعياً إلى "إجراء تحقيق شامل في الهجوم وتقديم المسؤولين للعدالة".

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أصدرت، في وقت سابق، بياناً دانت فيه التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، خصوصاً في ظل توسيع إسرائيل عملياتها البرية وتبادل الهجمات مع حزب الله، مطالبة جميع الأطراف بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في 16 إبريل/نيسان الماضي. كما شددت الحكومة الإسبانية على ضرورة احترام سيادة لبنان، وجددت دعمها لما وصفته بـ"القرار الشجاع" الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لاحتكار الدولة للسلاح.

يُذكر أنه، منذ غزو إسرائيل للبنان، لقي خمسة من جنود حفظ السلام حتفهم في هجمات متفرقة. أما إسبانيا فتتولى قيادة القطاع الجنوبي الشرقي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حيث نشرت 650 جندياً، علماً أن جنوداً من جنسيات أخرى يخضعون للقيادة الإسبانية.