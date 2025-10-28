- في ريف درعا، قُتل عنصر من الفرقة 40 التابعة للجيش السوري في هجوم مسلح نفذه مجهولون، بينما توغلت قوات إسرائيلية في القنيطرة قبل انسحابها بعد ساعات. - في دير الزور، تشهد ناحية الكسرة احتجاجات وقطع طرقات من الأهالي تنديداً بمقتل شاب على يد قوات سوريا الديمقراطية، مطالبين بمحاسبة المتهم وسط توترات متكررة. - على طريق دمشق - السويداء، قُتل مدنيان وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح على حافلة، مما يثير قلق الأهالي واستنفار الجهات المعنية لضمان الأمن.

قتل عنصر في الفرقة 40 التابعة للجيش السوري في هجوم مسلح بريف درعا، جنوبي سورية، في حين توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة للواء 90، تابعة للنظام السابق، في منطقة كوم محيرس بريف القنيطرة. وقال الناشط الإعلامي في درعا محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل وافي علي، وهو عنصر في الفرقة 40 التابعة للجيش السوري في قرية كريم الجنوبي بمنطقة اللجاة في ريف درعا، وأطلقوا عليه النار مباشرة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي القنيطرة، قال الحوراني إن ما يقرب من 20 عربة عسكرية ودبابة وجرافة إسرائيلية توغلت في سرية عسكرية مهجورة تابعة للواء 90 بالقنيطرة قبل أن تنسحب منها بعد عدة ساعات. ويوم السبت الفائت، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً مؤقتاً على طريق "أوتوستراد السلام" في ريف محافظة القنيطرة، على بُعد نحو 40 كيلومتراً من دمشق، في حين تواصل هذه القوات عمليات تجريف واقتلاع أشجار السنديان المعمرة داخل محمية جباتا الخشب، شمالي محافظة القنيطرة، في سياق عمليات تجريف واسعة النطاق تقوم بها منذ بدء توغلها في الجنوب السوري بعد أيام من سقوط نظام الأسد.

في سياق منفصل، تشهد ناحية الكسرة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، غربي دير الزور، شرقي سورية، احتجاجات وقطع طرقات تنديدا بمقتل شاب في القرية على يد "قسد". وقال الناشط الإعلامي في دير الزور أبو عمر البوكمالي لـ"العربي الجديد"، إن عشرات الأهالي قطعوا الطريق العام وطالبوا بتسليم ومحاسبة المتهم بقتل الشاب مجد الهنشل. وتشهد مناطق دير الزور توترات متكررة لا سيما خلال الحملات الأمنية التي تشنها "قسد" وسط اتهامات من قبل الأهالي بعمليات قتل واعتقال خارج القانون.

قتيلان على طريق دمشق - السويداء

إلى ذلك، قتل مدنيان وأصيب 7 آخرون بعضهم حالتهم حرجة في هجوم مسلح اليوم الثلاثاء استهدف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق - السويداء. وقالت مصادر في السويداء لـ"العربي الجديد" إن جثماني شاب وفتاة وصلوا إلى المحافظة عبر سيارات الهلال الأحمر، كما وصل سبعة مصابين آخرين عقب هجوم مسلح استهدف حافلة نقل ركاب أثناء عودتها من دمشق إلى السويداء.

وقالت صفحة محافظة السويداء التابعة للحكومة السورية عبر معرفاتها الرسمية إنه جرى استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق - السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية. ودانت في بيانها "العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة".

وسبق أن شهد طريق دمشق - السويداء حوادث قتل وخطف متكررة خلال الأشهر الأخيرة. ففي أغسطس/ آب الفائت اعترض مسلحون حافلة صغيرة كانت متوجهة من صحنايا في ريف دمشق إلى السويداء، وخطفوا من فيها، وهم ست نساء ورجلان. وفي اليوم نفسه، أطلق مسلحون الرصاص على شاحنة تجارية كانت متوجهة إلى السويداء قرب قرية رخم، شرق درعا، ما أدى إلى مقتل السائق. وسبق هاتين الحادثتين مقتل امرأة سورية بإطلاق مسلحين النار على سيارتين بعد عبورهما معبر بصرى الشام بريف درعا الشرقي المحاذي لمحافظة السويداء. كما اختطف مسلحون أربعة من متطوعي منظمة الهلال الأحمر السوري بعدما اعترضوا قافلة مساعدات إنسانية في ريف درعا الشرقي كانت متجهة من مدينة جرمانا في ريف دمشق إلى محافظة السويداء.