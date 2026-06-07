مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية إطلاق نار وسط إسرائيل

- شهدت منطقة كوخاف يئير وتسور يتسحاق عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين، واعتبرتها الشرطة الإسرائيلية "عملية قومية"، حيث نفذها فلسطيني من الطيبة قُتل برصاص الشرطة. - اقتحمت قوات الشرطة والشاباك مدينة الطيبة وفرضت طوقاً أمنياً، وبدأت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن منفذين آخرين محتملين. - تزامنت العملية مع تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، مما أدى إلى استنفار أمني وتحذيرات من انتقال الهجمات إلى داخل الخط الأخضر.

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة آخرون، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت عدة مواقع في منطقة كوخاف يئير وتسور يتسحاق داخل إسرائيل، في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري جنوبي قلقيلية، وفق ما أفاد به الإسعاف الإسرائيلي. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إطلاق النار نفذ في عدة مواقع مختلفة في كوخاف يئير ومحيطها، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن الحادث "عملية قومية" وليس حادث إطلاق نار جنائياً. وفي الوقت نفسه، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بوجود اشتباه في عملية تسلل إلى مستوطنة تسور يتسحاق شرق قلقيلية بالتزامن مع إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل الرقيب أول في الاحتياط حاييم كلوميتي (55 عاماً) من مستوطنة "تسور ناتان"، والذي يخدم في الكتيبة 8881 التابعة للواء "إفرايم"، في العملية التي وقعت في كوخاف يئير وتسور يتسحاق. وأضاف الجيش، في بيان، أن جندي احتياط آخر، يشغل منصب منسق الأمن في مستوطنة "تسور ناتان"، أُصيب بجروح خطيرة خلال العملية، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُبلغت عائلته بحالته.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) عن شرطة الاحتلال قولها إن أحد مطلقي النار فلسطيني من مدينة الطيبة في الداخل المحتل ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد أطلقت قوات الشرطة النار عليه وأردته قتيلاً، فيما اعتقل مطلق النار الثاني، من دون أن تشير الهيئة إلى هويته، قبل أن تعلن لاحقاً أن العملية نُفذت من قبل شخص واحد.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وعناصر جهاز الشاباك مدينة الطيبة في الداخل المحتل، وفرضت طوقاً أمنياً عليها وعلى القرى المحيطة بها، بحسب ما نقل موقع " واينت".

وفي التفاصيل، بدأت العملية في محطة الوقود في مستوطنة كوخاف، حيث أصيب إسرائيليان بجراح خطيرة ومتوسطة، ثم أصيب آخر على مدخل مستوطنة تسور يتسحاق القريبة، ووصفت حالته بالمتوسطة، وبعد ذلك عُثر في شارع قريب على مصابين اثنين أحدهما في حالة حرجة قبل أن تُعلن وفاته لاحقاً. وقد نُقل جميع الجرحى إلى مستشفيي "بيلينسون" في بيتاح تكفا، و"مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وصلت إلى منطقتي سلعيت وتسور يتسحاق عقب تلقي بلاغات عن عدة حوادث إطلاق نار، مشيراً إلى "تحييد" أحد المنفذين في الموقع. وأضاف أن القوات بدأت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن منفذين آخرين، بالتوازي مع تقديم العلاج للمصابين وإرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة.

من جهته، استغل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حقيقة أن مطلق النار عربي للتحريض ضد فلسطينيي الداخل، معتبراً أن "العملية تشكل جرس إنذار بضرورة إحداث تغيير عميق لدى عرب إسرائيل"، بحسب تعبيره، واصفاً الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بأنهم "متطرفون قومياً"، وهو ما يشكل، بحسب قوله، "خطراً وجودياً".

وفي الأثناء، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسة لتقدير الموقف، تلقّى خلالها إحاطات أمنية حول العملية، بحسب ما أفاد به مكتبه في بيان. ومن المتوقع أن يصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي إلى المواقع التي شهدت إطلاق النار.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن رئيس الأركان إيال زامير "أجرى تقييماً للوضع وأصدر توجيهات بشأن الإجراءات اللاحقة عقب العملية". وبحسب البيان، شارك في تقييم الوضع قائد القيادة الوسطى آفي بلوط، وقائد القيادة الجنوبية يانيف أسور، وقائد فرقة غزة، وذلك خلال جولة في قطاع غزة. وأضاف البيان أنه "في إطار تقييم الوضع، تلقى رئيس الأركان صورة أولية لتفاصيل العملية، وأصدر توجيهات بشأن العمليات اللاحقة".

وتأتي العملية في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، حيث تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة استنفار متواصلة خشية تنفيذ عمليات متزامنة أو متعددة الساحات. كذلك تزايدت في الأشهر الأخيرة التحذيرات الإسرائيلية من انتقال الهجمات من الضفة الغربية إلى مناطق داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يفسر الانتشار الأمني المكثف وعمليات التمشيط الواسعة التي أعقبت الهجوم، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تكون العملية جزءاً من هجوم أكبر أو منسق.