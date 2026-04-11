مقتل جنديين وإصابة ثلاثة خلال صد هجوم للحوثيين في تعز

قُتل جنديان من القوات الحكومية وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم السبت، خلال اشتباكات اندلعت إثر هجوم شنّته جماعة الحوثيين على مواقع عسكرية في جبهة الصلو، جنوب شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن. وأفادت مصادر عسكرية "العربي الجديد" بأن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل نفذها عناصر من جماعة الحوثيين باتجاه مواقع تابعة للجيش الوطني، ما أدى إلى اشتباكات مباشرة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استمرت ساعات.

وبحسب المصادر نفسها، جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات في مدينة تعز لتلقي العلاج، مؤكدة أن القوات الحكومية تمكنت من صدّ الهجوم وإجبار المهاجمين على التراجع، بعدما كبدتهم خسائر بشرية ومادية، من دون تقديم حصيلة دقيقة لضحايا الحوثيين. وتشهد جبهة الصلو تصعيداً عسكرياً متكرراً في سياق مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في عدة محاور بمحافظة تعز، التي تُعد من أكثر جبهات القتال اشتعالاً في اليمن في الوقت الراهن.

تأتي هذه التطورات في ظل مشهد عسكري معقد تشهده محافظة تعز منذ سنوات، حيث تستمر المواجهات المتقطعة ومحاولات التسلل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، فرغم الانخفاض النسبي في حدة المعارك منذ إعلان الهدنة الأممية في إبريل/ نيسان 2022، إلا أن الجبهات لا تزال عرضة للاشتباكات المتفرقة وأعمال القنص التي تحصد أرواح المقاتلين والمدنيين على حد سواء، وسط جمود سياسي يهدد بانهيار حالة التهدئة الهشة وعودة التصعيد الشامل.